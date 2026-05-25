​Jeszcze przez kilka godzin strażacy będą dogaszać pożar kompleksu budynków gospodarczych w Starym Cydzynie na Podlasiu - podaje reporter RMF Michał Krasoń. Ogień objął około 700 m kw. poddasza. Nikomu nic się nie stało, jednak ze względów bezpieczeństwa służby ewakuowały 15 mieszkańców pobliskich domów. "Pożar mamy opanowany" - powiedział RMF FM Paweł Leszczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Pożar w Starym Cydzynie, fot. PSP w Łomży

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej po godzinie 15. Ogień pojawił się w budynku warsztatowym, w którym składowane były opony. Następnie pożar rozprzestrzenił się na budynek mieszkalny.

Zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego, w którym składowane są opony, wpłynęło do nas o godzinie 15:08. Następnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, że w wyniku tego pożaru zapalił się budynek mieszkalny. Pożar mamy opanowany. Nie istnieje już zagrożenie od gęstego czarnego dymu - przekazał młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Z żywiołem walczyło 30 zastępów straży pożarnej. Strażacy zdołali opanować sytuację i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Na miejscu nadal prowadzone są działania związane z dogaszaniem pogorzeliska. Służby będą również ustalać przyczyny wybuchu pożaru.