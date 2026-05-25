"Lublin, Wrocław, Rzeszów, to są miejsca, w których nasze struktury mają ocenić nastroje mieszkańców" - zapowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Michał Wawer. Czy po głośnym referendum w Krakowie, gdzie odwołano prezydenta miasta, inne ośrodki w Polsce zakwestionują władze?

W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z funkcji prezydenta miasta. W głosowaniu uczestniczyło ponad 176 tys. osób.

Wawer studzi emocje wokół ewentualnej "fali" referendów w innych miastach. To nie politycy decydują o powodzeniu takich inicjatyw, tylko realne niezadowolenie mieszkańców - zaznacza.

Wśród miast, gdzie mogłyby odbyć się podobne referenda, Wawer wymienia Wrocław, Lublin i Rzeszów. Wrocław już dwukrotnie próbował zorganizować referendum, jednak nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Atmosfera wokół prezydenta Sutryka jest bardzo zła - mówi poseł. W Lublinie, według Wawra, narasta niezadowolenie związane m.in. z napływem zagranicznych studentów. Rzeszów określa jako "naturalne pole bitwy".

Wawer potwierdził, że kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa będzie Bartosz Bocheńczak, szef krakowskich struktur Nowej Nadziei. Jest przedsiębiorcą, związanym z Krakowem, prowadził tu różne biznesy - podkreśla poseł.

W rozmowie pojawił się także temat wyboru sędziego Zbigniewa Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego. Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką zarówno ze strony PiS, jak i Platformy Obywatelskiej. To dobrze, że prezydent nie słucha prezesa Kaczyńskiego - komentuje Wawer.

Poseł Konfederacji skrytykował też działania służb i rządu w sprawie serii fałszywych alarmów, które dotknęły m.in. rodzinę prezydenta Nawrockiego. Państwo powinno być w stanie zlokalizować sprawców takich operacji - mówi Wawer, dodając, że obecne działania są niewystarczające. Jego zdaniem minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji.

Wawer odniósł się również do wypowiedzi Sławomira Mentzena o korelacji między spożyciem alkoholu a dzietnością. Problemem jest raczej uzależnienie od technologii i brak relacji społecznych - ocenia poseł. Jako rozwiązania dla poprawy dzietności wskazuje m.in. ograniczenie używania elektroniki przez młodzież.

W kwestii wysokich kosztów najmu mieszkań w Polsce, Wawer podkreśla konieczność obniżenia kosztów budowy i ograniczenia biurokracji. Odniósł się także do kontrowersji wokół tzw. kilometrówek, przyznając, że obecny system wymaga zmian i większej kontroli.

