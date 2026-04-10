W czwartek wieczorem doszło do tragicznego pożaru mieszkania w Zabrzu. Ogień wybuchł w jednym z budynków mieszkalnych. Po ugaszeniu płomieni, podczas przeszukiwania pogorzeliska, strażacy natrafili na ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, pożar wybuchł w mieszkaniu przy ul. św. Wawrzyńca w Zabrzu.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Pożar był już bardzo rozwinięty w momencie przybycia służb.

Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej, by opanować rozprzestrzeniający się ogień i zabezpieczyć teren.

Jeszcze przed pojawieniem się ratowników, budynek opuściło dziesięć osób. Dzięki szybkiej ewakuacji uniknięto większej liczby ofiar.

Po opanowaniu ognia strażacy przystąpili do przeszukiwania zniszczonego mieszkania.

W trakcie tych działań natrafili na zwęglone ciało mężczyzny. Ofiara miała około 60 lat.

Policja oraz prokuratura będą ustalać, co było przyczyną pożaru i czy do tragedii nie przyczyniły się osoby trzecie.