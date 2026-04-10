Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek nad ranem na przejeździe kolejowym w miejscowości Kąty w Wielkopolsce. Samochód osobowy wjechał na torowisko, wyłamując rogatkę, po czym został staranowany przez pociąg towarowy. Kierowca auta uciekł z miejsca tuż przed zderzeniem.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat do wypadku doszło w piątek przed godz. 4.00. Samochód osobowy, łamiąc zabezpieczenia, wjechał na przejazd kolejowy i zatrzymał się na torach.

Kierowca opuścił auto tuż przed zderzeniem i oddalił się z miejsca. Chwilę później w pojazd uderzył nadjeżdżający pociąg towarowy.

Siła zderzenia była ogromna - samochód został przepchnięty przez pociąg na odległość około 400 metrów. W lokomotywie znajdował się maszynista oraz druga osoba z obsługi, na szczęście żadna z nich nie odniosła obrażeń.

Utrudnienia na trasie Poznań - Wrocław

W wyniku wypadku ruch kolejowy na trasie między Poznaniem a Wrocławiem został wstrzymany. Obecnie pociągi już kursują, jednak podróżni muszą liczyć się z możliwymi opóźnieniami.

Policja próbuje ustalić tożsamość kierowcy oraz okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i techniczne.



