​Były adwokat Paweł K. - nazywany "adwokatem od trumny na kółkach" trafi do aresztu w Szczecinie - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Mężczyzna przewożony jest z zakładu karnego w Hrubieszowie. Skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, był wcześniej ścigany, bo unikał odbycia kary półtora roku więzienia.

Były adwokat Paweł K. znany jako "adwokat od trumny na kółkach" / Tomasz Waszczuk / PAP

Paweł K. trafi do aresztu w Szczecinie

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, były adwokat trafi do Szczecina, bo wniosek w tej sprawie złożyła tamtejsza prokuratura okręgowa. Prowadzi ona bowiem inne śledztwo, w którym ten mężczyzna jest podejrzany. Chodzi o przestępstwa narkotykowe oraz utrudnianie - wraz z żoną - postępowania karnego.

Pierwotnie to śledztwo toczyło się w Łodzi, ale ze względu na transparentność przeniesiono je do Szczecina. Wniosek tamtejszej prokuratury zbiegł się w czasie z ustalaniem, gdzie Paweł K. ma odbywać orzeczoną już karę. Dlatego też uznano, że najlepszy będzie szczeciński areszt śledczy. Tam - jako podejrzany - będzie do dyspozycji prokuratury.

Spowodował tragiczny wypadek w Warmińsko-Mazurskim. Usłyszał prawomocny wyrok

Paweł K., były łódzki adwokat, który w marcu 2026 roku został prawomocnie skazany na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym , trafił do zakładu karnego po kilku tygodniach poszukiwań. Do tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku na drodze Barczewo - Jeziorany w województwie warmińsko-mazurskim.

Według ustaleń śledczych, prowadząc Mercedesa, Paweł K. naruszył zasady bezpieczeństwa, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z Audi 80. W wyniku wypadku zginęły dwie kobiety.

Ucieczka i zatrzymanie

Po ogłoszeniu wyroku sąd nakazał natychmiastowe osadzenie byłego adwokata w zakładzie karnym. Jednak Paweł K. nie stawił się w miejscu zamieszkania, przez co sąd wydał za nim list gończy. Policjanci zatrzymali go 7 maja 2026 roku w okolicach Hrubieszowa. Następnie został przewieziony do tamtejszego zakładu karnego.

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie, w którym stwierdził, że Paweł K. "bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności poprzez ucieczkę oraz ukrywanie się".

Kontrowersyjna wypowiedź po wypadku

Wypadek z udziałem byłego adwokata odbił się szerokim echem w mediach i opinii publicznej, zwłaszcza po tym, jak Paweł K. opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był "konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach" i dlatego kobiety zginęły. Wypowiedź ta spotkała się z powszechnym oburzeniem.