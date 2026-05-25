Żłobek w mazowieckich Ząbkach, w którym doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwuletniego dziecka, został zamknięty. Te informacje potwierdził reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz.

Śmierć dziecka w żłobku pod Warszawą

W ubiegłym tygodniu dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się na sąsiedniej posesji i utonęło.

Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecka nie udało się uratować.

Burmistrz Ząbek poinformowała dzisiaj, że placówka będzie zamknięta na stałe. Klub dziecięcy wypowiada umowy rodzicom.

Zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie pracownice żłobka w Ząbkach. Pod ich opieką znajdował się dwulatek.

Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi im do 5 lat więzienia.

Kontrolę w placówce zapowiedziało też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

