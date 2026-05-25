Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje duże zmiany w polskich szkołach. Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa, a zajęcia dotyczące zdrowia seksualnego – choć nieobowiązkowe – pojawią się w ramowych planach nauczania. Ile godzin przewidziano na te lekcje, jakie będą zasady uczestnictwa i co dokładnie się zmieni?

Zgodnie z propozycją MEN, edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Jednak treści związane z wiedzą o życiu seksualnym człowieka będą realizowane osobno - w ramach nieobowiązkowych zajęć pod nazwą "edukacja zdrowotna - zdrowie seksualne".

Ile godzin edukacji seksualnej w szkołach?

Nowe przepisy precyzują, ile godzin w roku szkolnym zostanie przeznaczonych na zajęcia z zakresu zdrowia seksualnego:

Szkoły podstawowe, klasy IV-VI: 1 godzina w roku szkolnym

Szkoły podstawowe, klasy VII-VIII: 2 godziny w roku szkolnym

Szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły branżowe): 3 godziny w roku szkolnym

MEN tłumaczy, że zróżnicowanie liczby godzin wynika z konieczności dostosowania treści do wieku uczniów. W młodszych klasach tematyka obejmie podstawowe zagadnienia związane z ciałem, dojrzewaniem i bezpieczeństwem relacji. W starszych klasach zakres materiału zostanie poszerzony o kwestie prokreacji, profilaktyki i świadomego podejmowania decyzji.

Zajęcia nie dla każdego - rodzice zdecydują

Co istotne, udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego nie będzie obowiązkowy. Rodzice uczniów niepełnoletnich będą mogli w formie pisemnej zrezygnować z udziału swojego dziecka w tych lekcjach. Uczniowie pełnoletni sami zdecydują, czy chcą uczestniczyć w zajęciach.

Przed rozpoczęciem cyklu lekcji szkoły będą zobowiązane do zorganizowania spotkań informacyjnych dla rodziców i uczniów, podczas których nauczyciele przedstawią szczegółowy program oraz materiały dydaktyczne.

Zajęcia z edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego nie będą oceniane i nie wpłyną na promocję do następnej klasy ani ukończenie szkoły. To rozwiązanie ma zapewnić uczniom i rodzicom swobodę decyzji oraz komfort uczestnictwa w zajęciach.

Edukacja zdrowotna - nowy obowiązkowy przedmiot

W ramach nowelizacji rozporządzeń MEN przewiduje, że edukacja zdrowotna będzie realizowana w szkołach podstawowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach IV-VIII, a w szkołach ponadpodstawowych - przez dwa lata nauki. Liczba godzin zostanie jednak pomniejszona o czas poświęcony na zajęcia z zakresu zdrowia seksualnego.

Projekty rozporządzeń trafiły już do konsultacji publicznych. Ministerstwo podkreśla, że zmiany mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do potrzeb rozwojowych uczniów i oczekiwań społecznych.