Krakowskie referendum ws. odwołania z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego i rady miasta dobiegło końca o godz. 21:00. Z sondażu exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan360 dla Polsat News wynika, że frekwencja wyniosła 33,4 proc. (przy możliwym błędzie ok. 2 pkt. proc.). Aby wyniki były ważne, wymagana jest frekwencja ok. 27 proc. wyborców w przypadku decyzji ws. prezydenta i ok. 30,6 proc. ws. rady miasta. Głosujący w przytłaczającej większości opowiedzieli się za odwołaniem zarówno Miszalskiego, jak i rady.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (fot. Wojciech Olkusnik/East News) / zdjęcie ilustracyjne (fot. Shutterstock)

Referendum w Krakowie. Sondażowe wyniki

Jak wskazują wyniki sondażu exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan360 dla Polsat News, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8 proc. głosujących, a przeciwko - 2,2 proc.

Z kolei za odwołaniem rady miasta 96 proc. wyborców, a przeciw - 4 proc.

Z badania wynika, że frekwencja wyniosła 33,4 proc. (przy możliwym błędzie ok. 2 pkt. proc.). Jeśli te wyniki się potwierdzą, oznacza to, że referendum w Krakowie jest ważne. Aby odwołać prezydenta, do urn musiało pójść bowiem ok. 27 proc. wyborców, jeśli chodzi o radę miasta - ok. 30,6 proc.

Wyniki poznamy w najprawdopodobniej w poniedziałek rano

Jak przewiduje Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie, wyniki referendum znane będą najprawdopodobniej w poniedziałek w godzinach porannych.

To zależy od tempa prac komisji obwodowych ds. referendum, których będzie 453 - zapowiedziała wcześniej w tym tygodniu, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, dyrektor krakowskiej delegatury KBW Barbara Golanko. Miejska komisja i KBW nie przewidują publikacji wyników cząstkowych referendum.

Aby referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (KO) było ważne, do urn musiało pójść co najmniej 158 555 mieszkańców, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica, minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).

Co inicjatorzy referendum zarzucają Miszalskiemu?

Referendum ws. odwołania Miszalskiego oraz Rady Miasta Krakowa zostało zainicjowane przez grupę obywateli, oficjalnie odcinających się od polityki. Ich pomysł wsparli politycy opozycji, w tym PiS, Konfederacja, a także środowisko radnego i byłego posła PO Łukasza Gibały - głównego rywala Miszalskiego w wyborach na prezydenta miasta w 2024 r. Twarzą komitetu referendalnego stał się przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman.

Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podobają się im również sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania.

Zdaniem Miszalskiego próba jego odwołania jest dla jego krytyków rodzajem "dogrywki" do ostatnich wyborów samorządowych. W ostatnich tygodniach w rozmowach z dziennikarzami przyznał jednak, że niektóre decyzje były błędne i zapowiedział korekty, polegające m.in. na wycofaniu opłat dla mieszkańców za parkowanie w niedzielę w centrum miasta, zmianach kadrowych i zmniejszeniu liczby etatów w urzędzie.

Jak wyglądało głosowanie?

Wyborcy otrzymywali w niedzielę dwie karty. Jedna dotyczyła odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga - rady miasta. Oddanie ważnego głosu następowało przez postawienie znaku "X" w kratce obok odpowiedzi "TAK" lub "NIE".

Głosowanie odbywało się w 453 lokalach, które otworzyły się o godz. 7:00. Były one usytuowane są w podobnych miejscach jak w poprzednich latach podczas wyborów. Większość obwodów do głosowania - 412 - były to obwody stałe. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

W referendum w Krakowie mogły wziąć udział osoby mające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące Kraków. Podstawowym miejscem głosowania była komisja wyborcza właściwa dla adresu zamieszkania widniejącego w Centralnym Rejestrze Wyborców. Co do zasady, adresem zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) jest adres zameldowania na pobyt stały. Jeżeli ktoś w przeszłości zawnioskował o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej: wniosek o wpis do rejestru wyborców) pod innym adresem i otrzymał pozytywną decyzję, to jego adresem w CRW jest adres podany w decyzji (obowiązuje on do czasu złożenia oświadczenia o powrocie pod adres stałego zameldowania lub zameldowania się na stałe w nowym miejscu).

Protokoły wyników głosowania w danym obwodzie zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalach obwodowych komisji ds. referendum, w miejscach dostępnych dla zainteresowanych. Natomiast protokoły wyniku referendum, zarówno w referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa, jak i referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa, sporządzone przez Miejską Komisję ds. Referendum, zostaną podane do publicznej wiadomości w budynku Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4).