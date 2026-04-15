Zmiany na autostradzie A4 nabierają tempa. Ogłoszono przetarg na likwidację bramek na śląskim fragmencie trasy, gdzie kierowcy osobówek nie muszą płacić od niemal trzech lat. Zbliżają się też kolejne zmiany, które przyniosą zniesienie opłat na odcinku Katowice - Kraków.

Na autostradzie A4 między Gliwicami a woj. opolskim znikną bramki poboru opłat - ogłoszono przetarg na likwidację.

Od lipca 2023 r. odcinek A4 Wrocław - Gliwice jest bezpłatny dla osobówek.

Od 2027 roku odcinek Katowice - Kraków będzie bezpłatny dla aut osobowych.

Planowana jest także rozbudowa autostrady i poprawa bezpieczeństwa.

Likwidacja bramek na śląskim odcinku A4

Za odcinek autostrady A4 między Wrocławiem a Gliwicami kierowcy osobówek (pojazdów do 3,5 tony) nie muszą płacić od lipca 2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na rozbiórkę miejsc poboru opłat - tzw. bramek - na fragmencie tej trasy między Gliwicami a granicą woj. opolskiego.

Zlikwidowany ma być Plac Poboru Opłat Żernica oraz Stacje Poboru Opłat Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Oferty od potencjalnych wykonawców będą przyjmowane do 25 maja.

Po demontażu bramek i związanej z nimi infrastruktury, droga zostanie przywrócona do standardów odpowiednich dla autostrady, a organizacja ruchu zostanie dostosowana do nowych warunków.

Zmiany w zarządzaniu trasą Katowice-Kraków

To nie koniec zmian na autostradzie A4. W marcu 2027 roku planowane jest przejęcie odcinka Katowice - Kraków od dotychczasowego koncesjonariusza. Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej zarządzanie trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wraz z tą zmianą zlikwidowane zostaną opłaty za przejazd m.in. dla osobówek i motocykli - z drogi tej bezpłatnie będą mogli korzystać kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli tzw. pojazdów lekkich.

Tymczasem od 1 kwietnia br. spółka Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządza autostradą A4 między węzłem Murckowska w Katowicach i węzłem Balice pod Krakowem, wprowadziła podwyżkę opłat za przejazd na każdym z dwóch punktów poboru opłat - w Brzęczkowicach i Balicach.

Stawka wynosi: dla samochodów osobowych 18 zł, czyli o 1 zł więcej niż dotąd, dla samochodów dostawczych 32 zł, czyli o 2 zł więcej, a dla samochodów ciężarowych 55 zł, czyli o 3 zł więcej. Oznacza to m.in, że przejazd samochodów osobowych 52-kilometrowym odcinkiem autostrady pomiędzy węzłami Brzęczkowice i Balice kosztuje 36 zł w jedną stronę.

Plany rozbudowy autostrady A4

Planowane są także dalsze inwestycje na autostradzie A4. Rozbudowa tego ważnego szlaku komunikacyjnego została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, z perspektywą do 2033 roku. Powstaną dodatkowe pasy ruchu, które usprawnią podróż pomiędzy Krakowem a granicą województw śląskiego i opolskiego.

Celem jest zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie infrastruktury do rosnących potrzeb użytkowników na jednym z najważniejszych odcinków autostradowych w Polsce. Likwidacja bramek i modernizacja trasy to odpowiedź na oczekiwania kierowców oraz rosnące natężenie ruchu.

W najbliższych latach użytkownicy A4 mogą spodziewać się zatem wyraźnych udogodnień i nowoczesnych rozwiązań na trasie.