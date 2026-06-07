​Po śmiertelnym potrąceniu kobiety na torach między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem wstrzymano w niedzielę ruch pociągów dalekobieżnych w obu kierunkach. Część składów skierowano na tory SKM. "Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej" - informuje Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 10:35. Kobieta została potrącona przez pociąg służbowy jadący w kierunku Gdyni Głównej. Był to pociąg złożony z dwóch lokomotyw - spalinowej i elektrycznej.

Po wypadku wstrzymano ruch pociągów. Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250, zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej - mówi Rafał Wilgusiak.

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni asp. Marek Kobiałko, maszyniści byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń i na stronach przewoźników.