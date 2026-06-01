Policja zatrzymała 71-latka, który groził nożem personelowi szpitala w Raciborzu (woj. śląskie). Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Do incydentu na terenie raciborskiego szpitala doszło w niedzielę po północy. Policjanci dostali zgłoszenie, że jest tam mężczyzna z nożem, który grozi personelowi.

Agresywny 71-latek był pacjentem szpitala. Jak ustalili policjanci, gdy personel zwrócił mu uwagę na niestosowne zachowanie (nie ujawniono, o co dokładnie chodziło), mężczyzna wyciągnął nóż i zaczął grozić lekarzom i pielęgniarkom. Na szczęście nikogo nie zranił.

71-latek usłyszał już zarzut. Odpowie za groźby wobec personelu medycznego.

Mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany - objęto go dozorem policyjnym.