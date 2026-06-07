Bronisława Komorowskiego zapytamy w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24, jakie konsekwencje powinien ponieść ukraiński przywódca po tym, jak zdecydował nazwać imieniem "Bohaterów UPA" jedną z jednostek wojskowych. Czy Polska powinna wyznaczyć Kijowowi jasne granice w kwestiach pamięci historycznej?

Bronisław Komorowski, były prezydent / Marcin Suchmiel / RMF FM

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Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta Polski, zapytamy, na ile strategiczne partnerstwo powinno mieć pierwszeństwo nawet wtedy, gdy wracają spory o Ukraińską Powstańczą Armię?

Zapytamy również o przedterminowe wybory w Krakowie. Kogo Donald Tusk powinien wystawić? Może jest szansa na wspólnego kandydata z PSL? Czy porażka Aleksandra Miszalskiego jest dla Koalicji Obywatelskiej sygnałem ostrzegawczym?

Czy spór wokół SAFE, nominacji Bartosza Grodeckiego do Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wyboru Zbigniewa Kapińskiego do Sądu Najwyższego pokazują, że w Pałacu Prezydenckim do głosu dochodzi frakcja "liberałów"? Jaka przyszłość czeka Karola Nawrockiego? Bliżej mu do PiS czy Konfederacji?

Czy każdy prezydent po pewnym czasie musi uniezależnić się od środowiska, które wyniosło go do władzy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!