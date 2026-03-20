Do zderzenia trzech samochodów ciężarowych doszło w piątkowy poranek na A4 na węźle Pierzykowice na Dolnym Śląsku niedaleko Wrocławia. O potężnych utrudnieniach informowali nas Słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

W województwie dolnośląskim na A4 na węźle Pierzykowice zderzyły się trzy ciężarówki. 

Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana. 

Na miejscu pracowały służby, utworzył się kilkukilometrowy korek. Objazd prowadził przez węzeł Kąty Wrocławskie.

