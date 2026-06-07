Od poniedziałku rusza kolejna edycja programu "Wakacje z wojskiem" - dobrowolnych, bezpłatnych szkoleń wojskowych przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. W tym roku przewidziano trzy turnusy. Sprawdź, jakie są warunki uczestnictwa i w jakich jednostkach można się szkolić.

Od poniedziałku rusza kolejna edycja programu "Wakacje z wojskiem" (zdjęcie ilustracyjne) / Pawel Wodzynski / East News

Rusza kolejna edycja programu "Wakacje z wojskiem".

Ochotnicy otrzymają blisko sześć tysięcy złotych.

Uczestnicy muszą mieć ukończone osiemnaście lat.

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"Wakacje z wojskiem": Terminy szkoleń w 2026 roku

Pierwsze szkolenie rozpocznie się już 8 czerwca. Tegoroczna edycja programu obejmuje trzy turnusy, po 27 dni każdy:

8 czerwca - 4 lipca,

13 lipca - 8 sierpnia,

17 sierpnia - 12 września.

Szkolenia mają odbyć się w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce.

Jakie są warunki udziału w programie?

"Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto, a Wojsko Polskie zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie" - poinformowało MON.

Jak wskazał resort obrony, "program adresowany jest głównie do osób w wieku 18-35 lat - maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej".

Uby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone 18 lat.

Jednostki przewidziane dla uczestników

Resort obrony zapowiedział, że uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Wybierać będzie można spośród m.in. jednostek wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy Marynarki Wojennej

"Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom" - zapowiedziało MON.

Tematyka szkoleń: Taktyka wojskowa, strzelanie, przetrwanie w terenie

Podczas każdego turnusu - jak poinformowano - przewidziane jest intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego.

"Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny - tak, aby poza wiedzą i umiejętnościami dawał również satysfakcję, poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole" - czytamy na stronie resortu obrony.

MON: Udział w szkoleniu może być pierwszym krokiem do służby.

Szczegółowe informacje, lista jednostek wojskowych zaangażowanych w program, a także kontaktów dostępne są na stronie: www.zostanzolnierzem.pl. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak dodano, udział w tych szkoleniach może być pierwszym krokiem do służby w Wojsku Polskim zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej.