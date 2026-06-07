Od poniedziałku rusza kolejna edycja programu "Wakacje z wojskiem" - dobrowolnych, bezpłatnych szkoleń wojskowych przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. W tym roku przewidziano trzy turnusy. Sprawdź, jakie są warunki uczestnictwa i w jakich jednostkach można się szkolić.
- Rusza kolejna edycja programu "Wakacje z wojskiem".
- Ochotnicy otrzymają blisko sześć tysięcy złotych.
- Uczestnicy muszą mieć ukończone osiemnaście lat.
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Pierwsze szkolenie rozpocznie się już 8 czerwca. Tegoroczna edycja programu obejmuje trzy turnusy, po 27 dni każdy:
- 8 czerwca - 4 lipca,
- 13 lipca - 8 sierpnia,
- 17 sierpnia - 12 września.
Szkolenia mają odbyć się w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce.
"Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto, a Wojsko Polskie zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie" - poinformowało MON.
Jak wskazał resort obrony, "program adresowany jest głównie do osób w wieku 18-35 lat - maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej".
Uby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone 18 lat.
Resort obrony zapowiedział, że uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Wybierać będzie można spośród m.in. jednostek wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy Marynarki Wojennej
"Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom" - zapowiedziało MON.
Podczas każdego turnusu - jak poinformowano - przewidziane jest intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego.
"Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny - tak, aby poza wiedzą i umiejętnościami dawał również satysfakcję, poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole" - czytamy na stronie resortu obrony.
Szczegółowe informacje, lista jednostek wojskowych zaangażowanych w program, a także kontaktów dostępne są na stronie: www.zostanzolnierzem.pl. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Jak dodano, udział w tych szkoleniach może być pierwszym krokiem do służby w Wojsku Polskim zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej.