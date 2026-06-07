Ulicami centum Krakowa przeszła Parada Smoków. Blisko 30 potężnych smoczych figur walczyło o miano Najpiękniejszego Smoka Parady. Zwycięzców ogłoszono na Rynku Głównym po barwnym przemarszu od Wawelu.

Kraków: Parada Smoków (fot. Paweł Konieczny / RMF FM)

W stolicy Małopolski można było podziwiać Paradę Smoków - ulicami centrum miasta przeszedł korowód z udziałem wielkoformatowych smoczych figur przygotowywanych przez uczestników z całej Polski.

Decyzją komisji konkursowej najlepszy okazał się imponujący smok "Różanka", który stworzyła drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 w Krakowie.

To jest smok z ogrodu marzeń - "Różanka". Ten pomysł tworzył się przez 25 lat. Chcieliśmy tak nawiązać właśnie do 25-lecia Parady Smoków. No więc z małego pączka powstała właśnie róża - "Różanka" z ogrodu marzeń. Pokazuje, że marzenia się spełniają. Spełniliśmy dzisiaj nasze marzenie, startowaliśmy trzeci raz. Jesteśmy po prostu przeszczęśliwi - mówiła pani Anita, która koordynowała prace nad zwycięskim smokiem.

Wielka Parada Smoków wprawdzie dobiegła końca, ale jeszcze do godz. 19:00 w niedzielę można skorzystać z atrakcji Smoczego Pikniku Rodzinnego, który odbywa się przy Bulwarze Czerwieńskim. Uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w grach, konkursach, warsztatach czy animacjach.

Gigantyczne smoki opanowały Wisłę

W sobotni wieczór publiczność mogła zobaczyć 15 wielkogabarytowych smoków animowanych na barkach pływających między Mostem Dębnickim a Salwatorem. Po raz pierwszy parada odbywała się wzdłuż Bulwaru Tynieckiego, a nie, jak dotąd, przy zakolu Wisły.

Widowisko była fabularyzowane i opowiadało o smoczej parze, której jajo zostało skradzione. Widzowie mogli zobaczyć walkę smoków i herosów na flyboardach. Na pływających scenach zaśpiewali m.in. Agnieszka Kuk i Jacek Wójcicki, wystąpili tancerze Baletu Cracovia Danza i baletu Opery Krakowskiej. Paradzie towarzyszył pokaz dronów oraz oprawa laserowa.

Reżyserami widowiska byli dyrektor Teatru Groteska Karol Suszczyński i aktor Lech Walicki. W sumie w organizację wydarzenia było zaangażowanych ponad 250 osób, w tym 150 artystów.

Za nami jubileuszowa edycja Wielkiej Parady Smoków

Wielka Parada Smoków, której pomysłodawcą i organizatorem jest Teatr Groteska, odbyła się po raz pierwszy w 2000 roku. Plenerowa impreza wpisała się w kalendarz kulturalny miasta, gromadząc co roku kilkadziesiąt tysięcy widzów.

Z uwagi na to, że mamy 25-lecie Wielkiej Parady Smoków, chcieliśmy stworzyć coś innego, coś nowego, coś ogromnego, coś, co zapadnie wszystkim głęboko w pamięć na wiele, wiele lat - powiedział podczas konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie dyrektor Teatru Groteska Karol Suszczyński.

Krakowski Teatr Groteska został założony w 1945 roku.