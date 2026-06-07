​Na drodze krajowej nr 74 w Bodaczowie (Lubelskie) między Szczebrzeszynem a Zamościem samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia przewożącą pacjenta. Cztery ranne osoby trafiły do szpitala. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 18.

Rannego kierowcę ambulansu zabrał do szpitala śmigłowiec LPR. / Shutterstock

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Do wypadku doszło około godz. 14.40 w Bodaczowie w pow. zamojskim. Samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia, która przewoziła pacjenta - powiedziała podkom. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Karetka poruszała się po drodze jako pojazd uprzywilejowany, na sygnałach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Toyoty skręcał w lewo z drogi krajowej, w tym czasie był jednak wyprzedzany przez rozpędzoną karetkę - jej kierowcy nie udało się ominąć skręcającego samochodu osobowego.

Poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące karetką oraz kierowca osobówki.

Mężczyzna prowadzący ambulans został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

DK 74 na odcinku Szczebrzeszyn-Zamość jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalną drogą przez Michałów.

Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 18.