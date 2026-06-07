W wyniku burzy nad Pomorzem drzewo spadło na tory na linii kolejowej ze Słupska do Ustki. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano - poinformowały Polskie Linie Kolejowe.

Drzewo na torach kolejowych - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Do przewrócenia drzewa doszło na szlaku Charnowo Słupskie - Słupsk - przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A. To jednotorowa linia kolejowa ze Słupska do Ustki (woj. pomorskie).

Uszkodzona została sieć trakcyjna, co spowodowało przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowano pogotowie sieciowe i drogowe. Przewoźnik Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową - przekazał Rafał Wilgusiak.

Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń Portal Pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników.