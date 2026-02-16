Rozbudowa autostrady A4 o dodatkowe dwa pasy pomiędzy Krakowem a granicą województw śląskiego i opolskiego zatwierdzona. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek trzy aneksy do programu inwestycji o wartości 10 mld zł. Co istotne, zdemontowane zostaną też punkty poboru opłat na odcinku Kraków - Katowice.

Tłok na autostradzie A4 w stronę Katowic. / Stanisław Rozpędzik / PAP

Minister Klimczak podpisał aneksy dotyczące rozbudowy 120 km autostrady A4 o trzeci i czwarty pas ruchu.

Od 16 marca 2027 autostrada A4 na odcinku Kraków-Katowice będzie bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli

Trzeci i czwarty pas ruchu na A4

Inwestycja obejmuje łącznie 120 km. Aneksy podpisane w poniedziałek przez ministra Klimczaka dotyczą trzech odcinków A4: granica woj. opolskiego - węzeł Brzęczkowice, węzeł Brzęczkowice - węzeł Byczyna, węzeł Byczyna - węzeł Balice I (Kraków).



Minister infrastruktury podczas briefingu w Krakowie mówił, że podpisane aneksy dotyczą zaplanowania, przeanalizowania, a w konsekwencji rozbudowania autostrady A4 o dodatkowy trzeci i czwarty pas ruchu.

To nie jest opcja, to jest konieczność. Autostrada A4 musi zostać jak najszybciej rozbudowana - podkreślił Dariusz Klimczak. Wskazał przy tym na pomiary ruchu, które na niektórych odcinkach A4 wykazują ponad 100 tysięcy pojazdów poruszających się w ciągu doby.

Abyśmy mogli normalnie funkcjonować w tej części kraju, konieczna jest rozbudowa, modernizacja autostrady A4 na odcinku nie tylko do węzła Balice przez całe województwo śląskie do województwa opolskiego, ale od tego zaczynamy - zaznaczył Klimczak.

Zapowiedział, że inwestycja obejmie nie tylko rozbudowę drogi o trzeci i czwarty pas ruchu, ale także budowę nowych miejsc obsługi podróżnych oraz przebudowę i budowę kilkuset obiektów inżynieryjnych: węzłów, zjazdów czy wiaduktów.

Nowa droga ma być autonomiczna energetycznie - zostaną zastosowane tam odnawialne źródła energii i magazyny energii.

Ta droga ma być najnowocześniejszą drogą w Polsce - podkreślił Klimczak.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak na briefingu prasowym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. / Łukasz Gągulski / PAP

A4 będzie bezpłatna

Jednym z elementów inwestycji będzie demontaż punktów poborów opłat na odcinku Kraków - Katowice, bo zgodnie z decyzją MI od 16 marca 2027 roku autostrada A4 będzie bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli. Wiąże się to z przejściem A4 pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie drogą administruje spółka Stalexport.

Wszyscy wiemy, jak ta droga jest droga, jak wysokie są opłaty i należy z tym skończyć. Podjąłem decyzję, że GDDKiA nie przedłuży umowy z koncesjonariuszem i od 16 marca 2027 roku ta droga będzie zarządzana przez GDDKiA - wskazał Klimczak.

Dariusz Klimczak przypomniał także, że Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło 2,5 mld zł na modernizację najstarszego odcinka Południowej Obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 pomiędzy węzłem Balice a zjazdem na drogę krajową nr 7, czyli zakopiankę. W planach jest poszerzenie drogi o dodatkowe pasy ruchu, budowa nowego węzła w sąsiedztwie lotniska Kraków Airport oraz nowego mostu przez Wisłę.