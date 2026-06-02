W kościele św. Józefa w Zabrzu trwają zdjęcia do filmu "Nieśmiertelny" ("Highlander") - nowej wersji kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa filmowa przeniosła się na Górny Śląsk po wcześniejszych scenach realizowanych m.in. w Łodzi i Częstochowie. W filmie grają hollywoodzkie gwiazdy: Henry Cavill, Jeremy Irons, Russell Crowe i Dave Bautista "Batista". Premiera planowana jest na 2027 rok.

Jeremy Iron na planie filmu "Nieśmiertelny" w Zabrzu / Polska Press / East News

Ekipa filmowa pracowała wcześniej m.in. w Łodzi i Częstochowie, gdzie nocne zdjęcia powstawały w walcowni Huty Częstochowa.

Jak informuje proboszcz parafii św. Józefa w Zabrzu ks. Józef Dorosz, wybór zabrzańskiej świątyni był efektem wcześniejszych wizyt przedstawicieli produkcji.

Jest to wybitna świątynia modernistyczna projektu Dominikusa Boehma. Producenci, jeżdżąc po naszym kraju, upatrzyli sobie to miejsce i zainteresowali się nim; potem odbywały się rozmowy z kurią gliwicką. Po uzyskaniu zgody zaczęły się dalsze przygotowania do kręcenia filmu - mówi duchowny.

Kościół św. Józefa uznawany jest za jeden z najcenniejszych przykładów nowoczesnej architektury sakralnej na Górnym Śląsku. Charakterystyczna bryła i wyjątkowe wnętrze od lat przyciągają uwagę architektów oraz miłośników modernizmu. Zdaniem proboszcza zainteresowanie filmowców mogły wzbudzić również materiały dostępne w internecie, w tym wirtualny spacer po świątyni, obejmujący wnętrze, otoczenie oraz kryptę dolną.

Ks. Dorosz podkreśla, że realizacja filmu nie wpływa na funkcjonowanie parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby.

Plan zdjęciowy będzie do środy. W czwartek, na Boże Ciało, kościół będzie doprowadzony do stanu sprzed zdjęć - wyjaśnia.

Dostęp do planu jest ściśle kontrolowany. My użyczamy kościoła. Nie wchodzimy na plan. Jest ochrona, wszystko odbywa się na podstawie umowy między nami a produkcją - zaznacza proboszcz.

Hollywoodzki hit powstaje w Łodzi, Częstochowie i Zabrzu

Jak przekazał PAP rzecznik Urzędu Miejskiego w Zabrzu Rafał Kulig, miasto zostało dopisane do harmonogramu produkcji już po jego przygotowaniu.

Harmonogram obejmował Łódź, Częstochowę i Zabrze. W Zabrzu to są dodatkowe trzy dni, które zostały tutaj wymyślone, by nakręcić jedną ze scen. Były dodatkowo nieplanowane. Jeremy Irons podobno przyleciał specjalnie, by brać udział w tych dniach zdjęciowych tutaj - powiedział Kulig.

Przedstawiciele produkcji odwiedzili Zabrze miesiąc temu, poszukując odpowiednich lokalizacji. Oglądali m.in. Dom Muzyki i Tańca, podziemne muzeum oraz budynek urzędu miejskiego. Sam kościół był jednak wybrany już wcześniej podczas rozmów prowadzonych z diecezją gliwicką.

Nieoficjalnie mówi się, że filmowcy mogą pozostać w mieście przez cały weekend.

Nocne zdjęcia w Hucie Częstochowa

Przed przyjazdem do Zabrza ekipa pracowała w Częstochowie. Filmowcy realizowali zdjęcia głównie nocami w walcowni Huty Częstochowa, która pozostawała w przestoju do końca maja. Członkowie ekipy przyjeżdżali na plan zwykle około godziny 17, a zdjęcia trwały często aż do rana.

Podczas realizacji wykorzystywano potężne reflektory zamontowane na strażackich wysięgnikach ponad dachem hali. Ekipa przez kilkanaście dni nocowała również w hotelu w okolicy Jasnej Góry.

Mimo napiętego harmonogramu Henry Cavill kilkukrotnie znalazł czas na spotkania z fanami oczekującymi przed hutą.

Gwiazdorska obsada i twórca "Johna Wicka"

Nową wersję "Nieśmiertelnego" reżyseruje Chad Stahelski, twórca serii "John Wick", co zapowiada widowiskowe sceny walk i dynamiczną realizację.

W roli Connora MacLeoda występuje Henry Cavill, znany m.in. z serialowego "Wiedźmina" i roli Supermana. Mentora głównego bohatera, Juana Sáncheza-Villalobosa Ramíreza, gra Russell Crowe. W postać Kurgana - głównego przeciwnika bohatera - wciela się Dave Bautista "Batista".

W obsadzie znaleźli się także Karen Gillan, Djimon Hounsou, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang oraz Siobhan Cullen. Scenariusz napisał Michael Finch.

Produkcja powstaje dla Amazon MGM Studios. Zdjęcia realizowane są w kilku krajach, m.in. w Polsce, Szkocji i Hongkongu.

Powrót kultowej historii

"Nieśmiertelny" jest rebootem filmu fantasy "Highlander" z 1986 roku. Oryginalna produkcja opowiadała historię wojowników należących do grupy Nieśmiertelnych, którzy przez stulecia toczą walkę, aż - zgodnie ze słynnym mottem serii - "pozostanie tylko jeden". Choć bohaterowie nie mogą umrzeć w naturalny sposób, mogą zostać pokonani poprzez dekapitację.

Connor MacLeod, XVI-wieczny szkocki wojownik, odkrywa swoją niezwykłą naturę i zostaje wciągnięty w wielowiekową rywalizację pomiędzy nieśmiertelnymi.

Pierwsze fragmenty nowej produkcji zaprezentowano podczas tegorocznego CinemaConu w Las Vegas. Według zagranicznych mediów pokazano m.in. brutalne pojedynki na miecze, motocyklowy pościg oraz efektowną walkę rozgrywającą się w neonowej scenerii.

Kim są Watchersi?

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów rozwijanego przez lata uniwersum "Nieśmiertelnego" są Watchersi (The Watchers) - tajna organizacja, której członkowie od wieków obserwują i dokumentują życie nieśmiertelnych.

Ich podstawową zasadą jest "obserwować, zapisywać, ale nigdy nie ingerować". Watchersi nie uczestniczą bezpośrednio w pojedynkach, lecz gromadzą informacje o wojownikach, ich sojuszach i kolejnych starciach w ramach tzw. Gry. Organizacja działa w rozproszonych strukturach na całym świecie, posiadając własne archiwa, tajne bazy i bezpieczne kryjówki.

Motyw Watchersów został szczególnie mocno rozwinięty w serialu "Highlander", gdzie organizacja stała się jednym z kluczowych elementów całego uniwersum. Szczególną rolę odgrywały tam tajne archiwa zlokalizowane w Paryżu.