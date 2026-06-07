Rozpoczęły się powroty z długiego weekendu. Turyści spędzali wolny czas m.in. w górach czy nad morzem. Wzmożony ruch panuje więc m.in. na zakopiance, a także autostradzie A1. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Poronin. Korki na odcinku Zakopianki między Zakopanem i Nowym Targiem (07.06.2026) / Grzegorz Momot / PAP

Korki na zakopiance. Turyści wracają z długiego weekendu

Wraz z powrotami z długiego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała, na drogach zapanowało wzmożenie. Na zakopiance największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem. Tam ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi.

Zatory tworzą się także na odcinku między Zakopanem i Nowym Targiem w Poroninie. Pokonanie liczącego 24 km fragmentu trasy zajmuje turystom powracającym z wypoczynku w górach nawet 1,5 godziny.

Spowolnienia występują także przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem, przy wjeździe na obwodnicę miasta.

Autostrada A1: Zatory m.in. przed bramkami

Wracają także turyści, którzy długi weekend spędzali w miejscowościach nadmorskich. Korki tworzą się również na autostradzie A1 przed bramkami w Nowej Wsi k. Torunia, na pasach w kierunku Łodzi - poinformowało Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1.

Korek ma kilka kilometrów. Czas oczekiwania wynosi powyżej 15 minut.

W Nowej Wsi kończy się płatny odcinek A1, który rozpoczyna się w Rusocinie k. Gdańska.