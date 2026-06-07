Nowa Lewica zapowiedziała na poniedziałek ogłoszenie kandydata w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Można się spodziewać, że będzie to posłanka Daria Gosek-Popiołek. Również Koalicja Obywatelska ma tego dnia przedstawić swoją kandydaturę. Wiele wskazuje na to, że partia Donalda Tuska wystawi wspólnego kandydata z PSL.

Wyborcza bitwa o Kraków. KO i Lewica przedstawią swoich kandydatów na prezydenta miasta. / Shutterstock

Daria Gosek-Popiołek z Lewicy sygnalizuje chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa, a decyzja Nowej Lewicy ma zostać ogłoszona w poniedziałek o 17:00.

Koalicja Obywatelska czeka na porozumienie z PSL, by ogłosić wspólnego kandydata.

Na liście potencjalnych kandydatów KO znajdują się m.in. Monika Piątkowska, Bartłomiej Sienkiewicz i Paweł Kowal.

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Posłanka Daria Gosek-Popiołek, w Sejmie reprezentująca klub Lewicy, swój start w wyborach zasugerowała niedzielnym wpisem na Facebooku.

Cytat Czas stoczyć najważniejszą partię

- napisała na Facebooku pod zdjęciem, na którym pozuje przy szachownicy.

Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jego ugrupowanie ogłosi decyzję ws. kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa w poniedziałek o godz. 17. Wcześniej, na godz. 15 zaplanowane jest posiedzenie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy, która ma formalnie zatwierdzić kandydaturę. Źródła PAP w Nowej Lewicy przekonują, że na obecnym etapie jedyną realnie rozpatrywaną osobą do wyścigu o prezydenturę w Krakowie jest właśnie Daria Gosek-Popiołek.

Posłanka Nowej Lewicy, pytana 27 maja w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o swój ewentualny start w krakowskich wyborach, sporo uwagi poświęciła strefie czystego transportu. Jest ważnym narzędziem, ale wymaga zmian i dostosowania do realnych potrzeb mieszkańców - mówiła. Zaproponowała m.in. wyłączenie z ograniczeń parkingów park&ride oraz wsparcie dla osób, które nie mogą zrezygnować z samochodu. Wskazała też, że jednym z priorytetów nowego prezydenta Krakowa powinna być poprawa dostępności i obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. Potrzebujemy planu naprawczego i oszczędności, ale nie kosztem usług publicznych - zaznaczyła.

Co z kandydatem KO? Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że jeśli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to w poniedziałek KO i PSL przedstawią wspólnego kandydata na urząd prezydenta Krakowa. W innym przypadku KO ma ujawnić nazwisko własnego kandydata.

Politycy KO przekazali PAP, że w rozmowach o potencjalnych kandydatach na prezydenta wymieniano dotychczas nazwiska senatorki KO Moniki Piątkowskiej, europosła, b. ministra kultury i b. szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczącego Rady ds. Współpracy z Ukrainą Pawła Kowala.

Kto już zgłosił start w wyborach na prezydenta Krakowa?

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Aleksandra Owca (Razem), Michał Drewnicki (PiS), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Prezydent Miszalski odwołany w referendum

W referendum 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.



