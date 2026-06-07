W poniedziałek zbiera się Kapituła Orderu Orła Białego. Co doradzi prezydentowi? Czy Karol Nawrocki odbierze odznaczenie prezydentowi Ukrainy? Co to będzie oznaczało dla stosunków polsko-ukraińskich? Gościem Porannej rozmowy będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / RMF FM

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Konfederacja zapowiada wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej z Polski 2050. Uwagi do minister związane z projektem ustawy dopłat do ZUS dla artystów mają także posłowie z klubu Centrum. Czy Marta Cienkowska jest zagrożona i może stracić stanowisko? Czy kłopoty ma wiceminister nauki Andrzej Szeptycki? Czy w związku z tym, że klub Centrum domaga się posad wiceministrów, może dojść do przetasowań w rządzie?

I czy Polska 2050 nadał domaga się stanowiska wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?

Czy Polska 2050 wystawi własnego kandydata? A może jest szansa na jednego, koalicyjnego kandydata? Czy Kraków dla partii politycznych to rozgrzewka przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?

Zapytamy także o projekty ustaw składane przez Polskę 2050. Dlaczego zgłaszane są projekty ustaw w sprawach, nad którymi pracuje rząd, jak np. najem krótkoterminowy?

M.in. na te tematy chcielibyśmy porozmawiać z ministrą funduszy i polityki regionalnej.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.