Kreml potwierdza, że znany rosyjski biznesmen odwiedził Kijów i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według ukraińskich parlamentarzystów chodzi o Romana Abramowicza, który miał przekazać informacje między Zełenskim a Władimirem Putinem. Sam Putin odniósł się do sprawy podczas Petersburskiego Forum Ekonomicznego.

Rosyjski biznesmen spotkał się z Zełenskim w Kijowie? Władze Ukrainy wskazują na Romana Abramowicza / ABACA/Abaca/East News / East News

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Jak poinformował doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow, do Kijowa udał się "znany biznesmen", którego nazwiska nie ujawniono. Do Kijowa pojechał dość znany biznesmen. Wielu go zna - powiedział Uszakow, cytowany przez agencję TASS. Dodał, że Kreml utrzymuje zarówno "otwarte, jak i prywatne" kontakty z władzami Ukrainy.

Według deputowanego Rady Najwyższej Ołeksija Honczarenki, osobą, która spotkała się z Zełenskim, był Roman Abramowicz. "Z moich informacji wynika, że takie spotkanie rzeczywiście się odbyło i chodzi o Romana Abramowicza. To właśnie on przyjechał wtedy do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem i przekazać informacje od niego Putinowi" - napisał w Telegramie Honczarenko.

Telegram

Do spotkania doszło prawdopodobnie 21 maja.

Władimir Putin podczas sesji plenarnej na Petersburskim Forum Ekonomicznym ujawnił, że trzy tygodnie wcześniej "przedstawiciel środowisk biznesowych" otrzymał zaproszenie do Kijowa i spotkał się z Zełenskim w jego rezydencji. Po powrocie miał przekazać Putinowi ustną prośbę Zełenskiego o spotkanie. To było, zdaje się, 21 maja - powiedział Putin.

Roman Abramowicz był jedynym rosyjskim biznesmenem, który brał udział w negocjacjach między Ukrainą a Rosją w 2022 roku. Według "The Financial Times" Abramowicz stał się wówczas "zaufanym pośrednikiem" Putina, a Zełenski miał prosić USA o wstrzymanie sankcji wobec niego.

Niemiecki łącznik

Tymczasem w ostatnich dniach Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec, odbył w Moskwie spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa miała charakter przyjacielski, jednak szczegóły wizyty oraz tematyka rozmów nie zostały ujawnione przez Kreml.

Uszakow podkreślił, że nie zna szczegółów spotkania i nie wie, czy dotyczyło potencjalnych negocjacji Rosji z Unią Europejską.

Władimir Putin w przeszłości sugerował, że Schroeder mógłby pełnić rolę negocjatora Unii Europejskiej w kontaktach z Rosją. Propozycja ta została jednak zdecydowanie odrzucona przez europejskich polityków. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyjaśnił później, że była to jedynie odpowiedź na pytanie dziennikarza, a nie oficjalna inicjatywa rosyjskiego prezydenta.