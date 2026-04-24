Znane są już wyniki sekcji zwłok posła Łukasza Litewki. Bezpośrednią przyczyną śmierci parlamentarzysty było wykrwawienie. "W wyniku rozległych obrażeń nóg doszło do przecięcia kluczowej arterii i masywnego krwotoku" - poinformował prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.
Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.
57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Poseł Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.
Sekcja zwłok pozwoliła ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci Łukasza Litewki. Było to gwałtowne wykrwawienie. W wyniku rozległych obrażeń nóg doszło do przecięcia kluczowej arterii i masywnego krwotoku - przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF24.pl prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.
W sprawie nadal nie przesłuchano 57-letniego kierowcy z Sosnowca. Poddawany jest on badaniom, które mają pomóc śledczym w weryfikacji wersji o zasłabnięciu lub zaśnięciu za kierownicą.
Jak nas poinformował prok. Kilian, przesłuchanie może nastąpić w piątek wieczorem.
Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.
Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.
W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu wyłożono księgę kondolencyjną po śmierci posła Łukasza Litewki. Do dnia pogrzebu flagi przed magistratem zostaną opuszczone do połowy masztu, a lokalne wydarzenia będą poprzedzane minutą ciszy - poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.