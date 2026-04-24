Znane są już wyniki sekcji zwłok posła Łukasza Litewki. Bezpośrednią przyczyną śmierci parlamentarzysty było wykrwawienie. "W wyniku rozległych obrażeń nóg doszło do przecięcia kluczowej arterii i masywnego krwotoku" - poinformował prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Kwiaty i znicze pozostawione w miejscu tragicznego wypadku posła Lewicy Łukasza Litewki przy ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Kierowca Mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, prawdopodobnie zasnął lub zasłabł, zjechał na przeciwny pas i uderzył w jadącego na rowerze Litewkę.

Kierowca jest poddawany badaniom i zostanie przesłuchany.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Poseł Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

To bezpośrednia przyczyna śmierci Łukasza Litewki

Sekcja zwłok pozwoliła ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci Łukasza Litewki. Było to gwałtowne wykrwawienie. W wyniku rozległych obrażeń nóg doszło do przecięcia kluczowej arterii i masywnego krwotoku - przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF24.pl prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Policja i prokuratura pracują na miejscu wypadku w Dąbrowie Górniczej.

W sprawie nadal nie przesłuchano 57-letniego kierowcy z Sosnowca. Poddawany jest on badaniom, które mają pomóc śledczym w weryfikacji wersji o zasłabnięciu lub zaśnięciu za kierownicą.

Jak nas poinformował prok. Kilian, przesłuchanie może nastąpić w piątek wieczorem.

Znany z licznych akcji charytatywnych

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu wyłożono księgę kondolencyjną po śmierci posła Łukasza Litewki. Do dnia pogrzebu flagi przed magistratem zostaną opuszczone do połowy masztu, a lokalne wydarzenia będą poprzedzane minutą ciszy - poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.