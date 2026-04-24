Człowiek Kremla zwrócił się do Tuska. "Do zobaczenia za 2 miesiące"

​"Do zobaczenia za 2 miesiące, gdy przyjedziesz do Rosji błagać o energię" - napisał specjalny wysłannik rosyjskiego dyktatora Kiriłł Dmitrijew w odpowiedzi na wpis premiera Donalda Tuska, który wyraził ulgę z uwagi na nieobecność Rosjan na spotkaniu Rady Europejskiej. Przywódcy uczestniczą w piątek w nieformalnym posiedzeniu tego gremium na Cyprze.

Kiriłł Dmitrijew (L); Donald Tusk (P)

Szczyt UE rozpoczął się w czwartek na Cyprze. Premier Polski Donald Tusk przybył na wyspę w piątek, aby wziąć udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Przywódcy omawiają m.in. sytuację międzynarodową w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, a także wojną w Ukrainie.

W piątkowy poranek premier Tusk opublikował na platformie X wpis, w którym wyraził ulgę z uwagi na nieobecność Rosjan podczas spotkania Rady Europejskiej.

"Spotkanie Rady Europejskiej. Po raz pierwszy od lat w sali nie ma Rosjan. Ogromna ulga" - napisał Tusk.