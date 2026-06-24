Pożar na składowisku odpadów w Chorzowie, który wybuchł w środę po południu, już się nie rozprzestrzenia - przekazała po kilkugodzinnej akcji straż pożarna. Według szacunków strażaków ogień objął powierzchnię ok. 6 tys. metrów kwadratowych, do akcji skierowano około 70 strażackich zastępów.

Pożar składowiska odpadów w Chorzowie / Art Service / PAP

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Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek zapaliły się odpady przemysłowe przetworzone do produkcji paliw alternatywnych. Pożarem objęta jest pryzma o powierzchni 6 tys. metrów kwadratowych i wysokości ok. 8-10 metrów.

Z kolei star. bryg. Damian Legierski - śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - przekazał, że ogień nie rozprzestrzenia się poza tą pryzmę.

Na miejscu jest mobilne laboratorium, które bada powietrze - w tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wiadomo też, że nikt nie został poszkodowany w tym pożarze.

Pracownicy firmy, do której należy składowisko zostali ewakuowani. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin.

Jak informowaliśmy wcześniej w środę w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej wybuchł potężny pożar składowiska odpadów. Według rzeczniczki śląskiej straży pożarnej bryg. Anety Gołębiowskiej, ogień objął powierzchnię blisko 6 tys. metrów kwadratowych. Jeszcze nie jest opanowany, ale już się nie rozprzestrzenia - powiedziała.

W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma domów, ale dym jest widoczny z daleka. Z płonącego składowiska przez kilka godzin wydobywały się kłęby czarnego dymu, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Przedstawiciele lokalnych samorządów zaapelowali do mieszkańców, by do czasu zakończenia akcji mieli zamknięte okna w mieszkaniach.

Strażacy szacują, że po opanowaniu pożaru jego dogaszanie może potrwać nawet kilka dni - wysoką na prawie 10 metrów pryzmę śmieci trzeba będzie przegrzebać i przelać wodą, by zlikwidować wszystkie zarzewia pożaru

Pożar składowiska odpadów w Chorzowie / Art Service / PAP

Pożar składowiska odpadów w Chorzowie / Art Service / PAP

Informacje o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.