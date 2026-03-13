Dwóch mężczyzn odpowie przed sądem w Bielsku-Białej za zabójstwo 49-latka. Śledczy skierowali w tej sprawie akt oskarżenia, o czym w piątek poinformowała bielska prokuratura okręgowa. Wiadomo, że zbrodnia miała tło rabunkowe - mężczyźni próbowali ukraść swojej ofierze 600 złotych. ​Grozi im dożywocie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska poinformowała, że do zbrodni doszło 27 września 2025 roku.

Dwa dni później do bielskiej komendy miejskiej policji przyszedł 41-latek, informując, że w mieszkaniu, które zajmuje, zamordowany został jego 49-letni współlokator. Jako sprawcę wskazał 43-letniego znajomego.

Na miejsce udali się policjanci, którzy znaleźli tam ciało ofiary. Oględziny nie pozostawiły wątpliwości, że doszło do przestępstwa.

Mężczyźni zostali przesłuchani, po czym złożyli obszerne, lecz sprzeczne ze sobą wyjaśnienia. Zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa na tle rabunkowym. Śledczy ustalili, że sprawcy chcieli okraść ofiarę - chodziło o kwotę 600 zł.

Oskarżonym grozi dożywocie. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. Był karany za przestępstwo przeciwko mieniu - przekazała Moś-Brachowska.