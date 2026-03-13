Brak lekarzy zmusił władze miejskiego szpitala w Częstochowie do podjęcia radykalnej decyzji. Rada społeczna placówki zgodziła się na czasowe zawieszenie działalności oddziału wewnętrznego. Teraz wniosek w tej sprawie trafi do wojewody śląskiego.

Zdjęcie poglądowe

Oddział wewnętrzny w miejskim szpitalu w Częstochowie od dłuższego czasu boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, obecnie pracuje tam zaledwie dwóch lekarzy, co – jak podkreślają władze placówki – nie daje gwarancji na zapewnienie właściwej opieki pacjentom.

W związku z tym rada społeczna szpitala zgodziła się na czasowe zawieszenie działalności oddziału.

Co z pacjentami i personelem?

Wszyscy pacjenci przebywający obecnie na oddziale mają zostać przeniesieni do dwóch innych placówek. Tam trafi także pozostały personel z tego oddziału.

Działalność oddziału ma zostać zawieszona na pół roku. W tym czasie dyrekcja szpitala skieruje wniosek o zawieszenie oddziału do wojewody śląskiego. Jednocześnie rozpoczną się intensywne poszukiwania lekarzy, którzy byliby gotowi podjąć pracę na tym oddziale.

Decyzja o ponownym uruchomieniu oddziału będzie zależała od powodzenia rekrutacji nowych specjalistów. Władze szpitala zapewniają, że pacjenci nie zostaną bez opieki, a przeniesienie ich do innych placówek ma odbyć się w sposób bezpieczny i sprawny.