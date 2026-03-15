W Hollywood odbywa się coroczne święto kina - 98. gala rozdania Oscarów. Jedną z nominowanych była polska kostiumografka Małgorzata Turzańska, która nie zdobyła jednak statuetki. O rekordową liczbę nagród - aż 16 - walczą "Grzesznicy". Zapraszamy na naszą relację z oscarowej ceremonii. Zapraszamy także do słuchania specjalnych wydań Faktów RMF FM.

Conan O'Brien / CHRIS TORRES / PAP/EPA

Statuetki nie zdobyła Małgorzata Turzańska - twórczyni kostiumów do "Hamneta".

02:55

Teraz coś dla fanów K-popu - walcząca o statuetkę piosenka "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów".

02:50

"Grzesznicy" z kolejny Oscarem - tym razem otrzymuje go autorka zdjęć Autumn Durald Arkapaw.

Szansę na statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia mieli też Darius Khondji ("Wielki Marty"), Dan Laustsen ("Frankenstein"), Michael Bauman ("Jedna bitwa po drugiej") i Adolpho Veloso ("Sny o pociągach").

02:47

Kolejny Oscar dla twórców "Jednej bitwy po drugiej" - tym razem za montaż.

02:37

"F1: Film" z Oscarem dla najlepszego dźwięku. To pierwsza statuetka dla tego filmu z Bradem Pittem w roli głównej.

02:32

Oscar za najlepszą muzykę trafia do Ludwiga Göranssona za "Grzeszników". To jego trzecia statuetka w karierze.



02:20

"Pan nikt kontra Putin" został najlepszym pełnometrażowym dokumentem. Pokazuje propagandę i codzienne życie w Rosji.

02:17

Czas na statuetki dla dokumentów. W kategorii krótkometrażowej triumfują "Wszystkie puste pokoje". To wzruszający obraz pokazujący pokoje dzieci zabitych w szkolnych strzelaninach.

Doświadczony reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp podróżują po Ameryce, by na potrzeby reportażu udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach. Rozmawiają z ich rodzicami, pokazują codzienne drobiazgi zabitych dzieci i archiwalne nagrania z ich udziałem.

02:08

Nagrodę za najlepsze efekty specjalne zgarniają twórcy filmu "Avatar: Ogień i popiół" w reżyserii Jamesa Camerona.

02:05

Czas na Oscara za scenografię. Trafia on do ekipy "Frankensteina". To już trzecia statuetka dla tego filmu.

01:55

Barbra Streisand wspomina Roberta Redforda, z którym grała w filmie "Tacy byliśmy". Był niesamowitym, subtelnym aktorem. Wspaniale nam się pracowało - opowiada. Był intelektualnym kowbojem, przecierał własne szlaki - podkreśla.

01:50

Claudia Cardinale, Tom Stoppard, Udo Kier, Val Kilmer, Robert Redford - to kilka z długiej listy zmarłych gwiazd, których twarze wyświetlono w czasie wspomnieniowego segmentu w Dolby Theatre.

01:45

Teraz na gali czas na wspomnienie tych, którzy odeszli. Billy Cristal wspomina Roba Reinera - reżysera hitu "Kiedy Harry poznał Sally".