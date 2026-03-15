W Hollywood odbywa się coroczne święto kina - 98. gala rozdania Oscarów. Jedną z nominowanych była polska kostiumografka Małgorzata Turzańska, która nie zdobyła jednak statuetki. O rekordową liczbę nagród - aż 16 - walczą "Grzesznicy". Zapraszamy na naszą relację z oscarowej ceremonii. Zapraszamy także do słuchania specjalnych wydań Faktów RMF FM.

02:55

Teraz coś dla fanów K-popu - walcząca o statuetkę piosenka "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów". 

02:50

"Grzesznicy" z kolejny Oscarem - tym razem otrzymuje go autorka zdjęć Autumn Durald Arkapaw. 

Szansę na statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia mieli też Darius Khondji ("Wielki Marty"), Dan Laustsen ("Frankenstein"), Michael Bauman ("Jedna bitwa po drugiej") i Adolpho Veloso ("Sny o pociągach").

02:47

Kolejny Oscar dla twórców "Jednej bitwy po drugiej" - tym razem za montaż. 

02:37

"F1: Film" z Oscarem dla najlepszego dźwięku. To pierwsza statuetka dla tego filmu z Bradem Pittem w roli głównej. 

02:32

Oscar za najlepszą muzykę trafia do Ludwiga Göranssona za "Grzeszników". To jego trzecia statuetka w karierze. 

02:20

"Pan nikt kontra Putin" został najlepszym pełnometrażowym dokumentem. Pokazuje propagandę i codzienne życie w Rosji.

02:17

Czas na statuetki dla dokumentów. W kategorii krótkometrażowej triumfują "Wszystkie puste pokoje". To wzruszający obraz pokazujący pokoje dzieci zabitych w szkolnych strzelaninach. 

Doświadczony reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp podróżują po Ameryce, by na potrzeby reportażu udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach. Rozmawiają z ich rodzicami, pokazują codzienne drobiazgi zabitych dzieci i archiwalne nagrania z ich udziałem.  

02:08

Nagrodę za najlepsze efekty specjalne zgarniają twórcy filmu "Avatar: Ogień i popiół" w reżyserii Jamesa Camerona. 

02:05

Czas na Oscara za scenografię. Trafia on do ekipy "Frankensteina". To już trzecia statuetka dla tego filmu. 

01:55

Barbra Streisand wspomina Roberta Redforda, z którym grała w filmie "Tacy byliśmy". Był niesamowitym, subtelnym aktorem. Wspaniale nam się pracowało - opowiada. Był intelektualnym kowbojem, przecierał własne szlaki - podkreśla. 

01:50

Claudia Cardinale, Tom Stoppard, Udo Kier, Val Kilmer, Robert Redford - to kilka z długiej listy zmarłych gwiazd, których twarze wyświetlono w czasie wspomnieniowego segmentu w Dolby Theatre. 

01:45

Teraz na gali czas na wspomnienie tych, którzy odeszli. Billy Cristal wspomina Roba Reinera - reżysera hitu "Kiedy Harry poznał Sally". 

01:37

Za najlepszy scenariusz oryginalny doceniono Ryana Cooglera - twórcę "Grzeszników". Inne filmy nominowane w tej kategorii to "Wielki Marty", "To był zwykły wypadek", "Wartość sentymentalna" i "Blue Moon". 

01:33

Nagroda za najlepszy scenariusz adaptowany trafia do Paula Thomasa Andersona, twórcy "Jednej bitwy po drugiej". O tę statuetkę walczyli też twórcy takich filmów jak "Frankenstein" czy "Hamnet". 

Anderson podziękował swojej rodzinie i bliskim. Jak dodał, napisał ten film dla swoich dzieci, by przeprosić je za to, jaki świat im zostawiamy. 

01:31

Oto pierwsze zdjęcia z dzisiejszej ceremonii w Dolby Theatre. 

01:22

Najlepszym aktorem drugoplanowym został Sean Penn za rolę w "Jednej bitwie po drugiej". Aktor nie pojawił się na gali. To już trzeci Oscar w jego karierze. 

01:15

Pierwszego Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego otrzymują "Śpiewacy". To adaptacja XIX-wiecznego opowiadania Iwana Turgieniewa, w której bywalcy podupadłego pubu odnajdują więź podczas spontanicznego pojedynku wokalnego. 

Druga nagroda w tej kategorii trafiła do filmu "Dwie osoby wymieniające się śliną". 

01:05

Pierwszego w historii Oscara za najlepszy casting otrzymuje Cassandra Kulukundis, która pracowała przy filmie "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. 

00:55

Jest też drugi Oscar dla ekipy "Frankensteina" - tym razem za fryzury i charakteryzację. 

00:51

Oscar za kostiumy trafia do twórców "Frankensteina" w reżyserii Guillermo del Toro. Wśród nominowanych była Polka Małgorzata Turzańska.

00:39

"Grzesznicy" walczą o Oscara za piosenkę "I Lied To You". Miles Caton i Raphael Saadiq wykonują ją właśnie w Dolby Theatre z towarzyszeniem grupy tancerzy, nawiązując do sekwencji z filmu. 

00:36

Jest pierwszy polski Oscar tej nocy! Chris Lavis i Maciek Szczerbowski zdobyli go za krótkometrażową animację "The Girl Who Cried Pearls". 

00:32

Oscara dla najlepszej pełnometrażowej animacji zdobywają "K-popowe łowczynie demonów". O statuetkę walczy także piosenka "Golden" z tej popularnej animacji. 

00:21

Amy Madigan zdobywa Oscara za rolę w filmie "Zniknięcia". 

Pozostałymi nominowanymi do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej były Elle Fanning ("Wartość sentymentalna"), Wunmi Mosaku ("Grzesznicy"), Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej") oraz Inga Ibsdotter Lilleaas ("Wartość sentymentalna"). 

00:18

Czas na pierwszą statuetkę. Za chwilę dowiemy się, do kogo trafi Oscar dla aktorki drugoplanowej. 

00:16

To są chaotyczne czasy, przerażające czasy. W takich właśnie chwilach Oscary mogą się odbyć szerokim echem - mówił Conan O'Brien. Pracujemy z nadzieją na lepszy świat - dodał. 

00:12

W początkowym monologu Conan O'Brien zaczepiał m.in. szefa Netfliksa Teda Sarandosa. Przypomniał też głośną wypowiedź na temat opery i baletu, którą Timothée Chalamet zasłynął w mało pozytywnym kontekście. 

00:06

Jestem zaszczycony, że jestem ostatnim człowiekiem, który poprowadzi Oscary. W przyszłym roku będzie to robot w smokingu - stwierdził gospodarz oscarowej nocy, Conan O'Brien. 

23:53

Tak na czerwonym dywanie prezentowała się Małgorzata Turzańska - walcząca o Oscara twórczyni kostiumów do "Hamneta". 

23:50

Już za kilka minut w hollywoodzkim Dolby Theatre rozpocznie się 98. ceremonia rozdania Oscarów. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji i słuchania Faktów RMF FM. 

