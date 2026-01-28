W Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie) doszło do potężnego pożaru kamienicy przy ulicy Fabrycznej. Płomienie i dym można było dostrzec nawet z drugiej strony rzeki Warty. Na miejscu pracowało ponad 50 strażaków, a z budynku ewakuowano 30 osób. Na szczęście nikt nie ucierpiał.