W Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie) doszło do potężnego pożaru kamienicy przy ulicy Fabrycznej. Płomienie i dym można było dostrzec nawet z drugiej strony rzeki Warty. Na miejscu pracowało ponad 50 strażaków, a z budynku ewakuowano 30 osób. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Potężny pożar w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie).
Jak informuje reporterka RMF MAXX Dorota Wleklik, zapaliło się poddasze kamienicy przy ulicy Fabrycznej. Ogień był widoczny z drugiej strony Warty.
Obecnie trwa dogaszanie. Na miejscu pracowało ponad 50 strażaków, ewakuowano 30 osób.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.