W sobotę po godzinie 22 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w 10-piętrowym bloku mieszkalnym przy ul. Podgórze w Bielsku-Białej (Śląskie). Ogień pojawił się na ostatnim piętrze, przy wyjściu na dach oraz w tzw. galerii technicznej. Paliły się drzwi prowadzące na dach, drewniany podest i elementy ocieplenia.
- W sobotę późnym wieczorem zgłoszono pożar w 10-piętrowym bloku mieszkalnym w Bielsku-Białej.
- Ogień wybuchł na ostatnim piętrze budynku.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Przybyli na miejsce strażacy zabezpieczyli teren, a dzięki szybkiej reakcji pożar nie rozprzestrzenił się na część mieszkalną.
Otwarte klapy dymowe sprawiły, że klatka schodowa pozostała wolna od zadymienia, co pozwoliło uniknąć ewakuacji mieszkańców. Nikt nie został ranny.
Strażacy ugasili pożar, przeprowadzili rozbiórkę spalonych elementów oraz dokładnie skontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną. Dodatkowo sprawdzono poziom tlenku węgla w mieszkaniach na najwyższych kondygnacjach - nie stwierdzono zagrożenia.
Na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja, która prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Pożar szybko został opanowany.