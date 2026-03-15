W sobotę po godzinie 22 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w 10-piętrowym bloku mieszkalnym przy ul. Podgórze w Bielsku-Białej (Śląskie). Ogień pojawił się na ostatnim piętrze, przy wyjściu na dach oraz w tzw. galerii technicznej. Paliły się drzwi prowadzące na dach, drewniany podest i elementy ocieplenia.