Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu (woj. podkarpackie) otrzymało 7,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę domu dla osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania mają być gotowe w lipcu 2028 roku.

W Jarosławiu powstaną mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Jarosławiu powstaną mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami.

Środki na ten cel będą pochodzić m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Każde z mieszkań będzie miało nie mniej niż 25 mkw., pokój dzienny, kuchnię i dużą łazienkę.

Umowę w tej sprawie podpisano w środę w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W wydarzeniu uczestniczyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która podkreśliła, że wsparcie z PFRON trafiło także do Koła w Krośnie - również w wysokości prawie 7,5 mln zł.

Wojewoda poinformowała, że w 2025 roku na pomoc osobom z niepełnosprawnościami przeznaczono ponad 1,5 mld zł, czyli o 234 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wsparcie obejmuje m.in. środowiskowe domy samopomocy, centra opiekuńczo-mieszkalne, asystentów osobistych oraz opiekę wytchnieniową.

Środki dla jarosławskiego Koła PSONI pochodzą z programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. W ramach projektu powstaną w pełni wyposażone mieszkania przystosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Każde z nich będzie miało co najmniej 25 mkw. i składało się z pokoju dziennego, kuchni oraz dużej łazienki. W budynku znajdą się także wspólne przestrzenie, takie jak jadalnia, sala ćwiczeń czy sala rehabilitacyjna. Wszyscy domownicy będą mieli prawo do oddzielnego mieszkania, a mieszkańcy będą wspierane przez specjalistów, pomagających m.in. w codziennych czynnościach.

Wojewoda podkreśliła, że inwestycja to szansa na większą samodzielność osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla ich rodzin. Przewodniczący PSONI Koło w Jarosławiu, Mariusz Mituś, zaznaczył, że projekt oznacza nową jakość w mieszkalnictwie i realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 8,9 mln zł. W nowym domu zamieszka 12 osób. Otwarcie planowane jest na lipiec 2028 roku.