Uniwersytet Rzeszowski inwestuje w rozwój kierunków medycznych. W środę podpisano umowę na budowę nowoczesnego budynku dydaktycznego dla Collegium Medicum. Inwestycja, której koszt wyniesie niemal 49,5 mln zł, ma być gotowa do września 2026 roku. Nowy obiekt pozwoli uczelni zwiększyć limity przyjęć na kierunki medyczne.

Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego zyska nowoczesny budynek dydaktyczny. W środę podpisano umowę na realizację inwestycji, która pozwoli uczelni nie tylko zwiększyć limity przyjęć na kierunki medyczne, ale także przyciągnąć najlepszych kandydatów z całego regionu.

Nowy obiekt ma być gotowy do września 2026 roku.

Inwestycja na miarę potrzeb regionu

Nowy budynek dydaktyczny powstanie przy ul. Cichej w Rzeszowie, w sąsiedztwie akademików Uniwersytetu Rzeszowskiego i budowanego Centrum Lekkoatletycznego. Obiekt o powierzchni około 4 tys. metrów kwadratowych zostanie podzielony na część ćwiczeniową i wykładową.

Jak podkreślił rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Adam Reich, inwestycja ta jest kluczowa dla rozwoju uczelni i regionu.

Chcemy być uniwersytetem wiodącym, widocznym, oddziałowującym na miasto, na region Podkarpacia, ale również i szerzej. I temu służy również poprawa tej bazy lokalowej, bazy dydaktycznej - zauważył rektor podczas konferencji prasowej.

Więcej miejsc dla przyszłych lekarzy

Nowy budynek pozwoli uczelni na zwiększenie liczby miejsc na kierunkach medycznych, przede wszystkim na kierunku lekarskim, ale także na innych specjalnościach medycznych.

Powstanie budynek dydaktyczny, aby zwiększyć możliwości kształcenia w zakresie kierunku medycznym, oczywiście przede wszystkim lekarzy, ale będzie to budynek, który służy nie tylko lekarzom, ale również innym kierunkom medycznym, których tak naprawdę na uczelni naszej mamy sporo, a mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będą kolejne otwierane - powiedział prof. Reich.

Dzięki nowemu obiektowi uczelnia liczy na przyciągnięcie najbardziej utalentowanych absolwentów szkół średnich z całego regionu.



Nowy budynek dydaktyczny to nie tylko lepsze warunki dla studentów. Zwolnione pomieszczenia przy ul. Warzywnej, dotychczas wykorzystywane do zajęć dydaktycznych, zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację laboratoriów naukowych.

W ramach KPO doposażamy nasze pracownie tak, ażeby wyposażać je w sprzęty najnowocześniejsze, aby z jednej strony oczywiście nauczać studentów nowoczesnej medycyny, ale z drugiej strony, żeby właśnie prowadzić też badania naukowe na najwyższym światowym poziomie - podkreślił rektor UR.



Koszt budowy nowego obiektu dydaktycznego wynosi prawie 49,5 mln zł, z czego ponad 40,1 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Budowa ma potrwać 11 miesięcy, a całkowite oddanie budynku do użytku musi nastąpić do końca 2026 roku.



