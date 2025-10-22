Od teraz kierowcy parkujący w płatnej strefie Rzeszowa mogą zapomnieć o tradycyjnych biletach i aplikacjach. Wystarczy telefon z dostępem do internetu i aparat fotograficzny, by w kilka chwil opłacić postój. To efekt pilotażowego programu, który właśnie wystartował w stolicy Podkarpacia.

/ Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Nowy system płatności parkingowych oparty na kodach QR - Paymove - został uruchomiony w 14 wybranych lokalizacjach Strefy Płatnego Parkowania w Rzeszowie.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, rozwiązanie ma zapewnić mieszkańcom i turystom szybszy, wygodniejszy i całkowicie bezpieczny sposób opłacania parkowania.

Jak to działa?

Aby skorzystać z nowego systemu, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na specjalnych znakach, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, wybrać czas postoju i zapłacić za pomocą BLIKA, Apple Pay lub Google Pay. Cała operacja trwa mniej niż pół minuty.

Bez logowania, bez zakładania konta i bez podawania danych osobowych. Całość zajmuje mniej niż 30 sekund i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi poza telefonem z dostępem do internetu i aparatem fotograficznym - wyjaśnił Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Pilotaż do końca roku

Program w Rzeszowie został wprowadzony pilotażowo i potrwa do końca 2025 roku. Jeśli rozwiązanie spotka się z pozytywnym odbiorem i okaże się efektywne, miasto rozważy jego wprowadzenie na stałe.

Jeżeli spotka się z akceptacją użytkowników i okaże się efektywny, miasto nie wyklucza wprowadzenia programu na dłuży czas - dodał Gernand.

System Paymove nie jest nowością na polskim rynku. Jak informują przedstawiciele miasta, korzysta z niego już ponad 61 tysięcy aktywnych użytkowników miesięcznie w ponad 700 lokalizacjach w całym kraju.

Rozwiązanie zostało wdrożone m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Kościerzynie, Rybniku, Pucku, a także na 15 parkingach grupy PKP, takich jak Warszawa Centralna, Wrocław Główny czy Gdańsk Główny.

Czy nowy sposób płatności za parkowanie przyjmie się także w Rzeszowie? O tym przekonamy się już wkrótce.



