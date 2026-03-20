Około 80 jednostek broni, elementy masek gazowych oraz wyposażenie militarne z okresu I i II wojny światowej odnaleźli archeolodzy w piwnicach jednej z kamienic w Krośnie na Podkarpaciu. Znalezisko zostanie szczegółowo opisane i poddane konserwacji.

W piwnicy odkryto "arsenał"

Artefakty odkryto podczas badań archeologicznych prowadzonych w ramach remontu budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie. Specjaliści natrafili na zasypisko, które okazało się składowiskiem historycznego uzbrojenia.

Wśród odnalezionych przedmiotów znajduje się arsenał broni, najprawdopodobniej pochodzący z okresu I i II wojny światowej. Odkryto również elementy masek gazowych, części wyposażenia militarnego oraz kilka sztuk amunicji - poinformowała dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie Marta Rymar.

Nawet 80 jednostek broni

O znalezisku powiadomiono policję oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja wydobytych przedmiotów.

Choć wstępne szacunki mówią o 80 elementach broni, liczba ta może wzrosnąć w miarę postępu dalszych prac i tworzenia dokumentacji. Po zabezpieczeniu artefaktów przez służby znalezisko zostanie szczegółowo opisane i poddane konserwacji.

Prace archeologiczne przy ul. Blich 1 towarzyszą inwestycji realizowanej przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Projekt pt. "Rozwój dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury w MOF Krosno" jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.