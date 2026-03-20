CBZC rozbiło grupę oszustów działających metodą "na pracownika banku". Przestępcy podszywali się pod bankowców i wyłudzali pieniądze, przekonując ofiary do przelewania środków na fałszywe "bezpieczne" konta. Zgromadzone pieniądze wypłacali z bankomatów i inwestowali w kryptowaluty. Straty przekraczają 1,5 mln zł.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą, która podszywała się pod pracowników banków.

Jak działali oszuści?

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. W sprawie zatrzymano już 40 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 60 podejrzanych.

Oskarżeni są m.in. o pranie pieniędzy, oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Część zatrzymanych rekrutowano do roli tzw. "mułów finansowych" poprzez ogłoszenia o pracę zamieszczane w internecie.

Przestępcy działali na terenie całego kraju, m.in. w województwach śląskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W większości byli to obcokrajowcy pochodzenia ukraińskiego.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności wobec osób dzwoniących z prośbą o przelew na "bezpieczne" konto oraz dokładne sprawdzanie ofert pracy w internecie, aby nie stać się nieświadomie częścią przestępczego procederu.