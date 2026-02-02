Dwóch mieszkańców Gniezna stanie przed sądem po tym, jak policja odkryła u nich prawdziwy arsenał broni palnej i amunicji. Na trop nielegalnego magazynu funkcjonariusze wpadli przypadkiem, podczas interwencji po pożarze na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.

/ Policja /

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Nielegalny arsenał odkryty po pożarze

Do niecodziennego odkrycia doszło na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w wielkopolskim Gnieźnie.

Policjanci zostali wezwani na miejsce pożaru, gdzie podczas interwencji natknęli się na pistolet. To znalezisko zapoczątkowało szeroko zakrojone działania śledczych.



W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali dwóch mieszkańców Gniezna - 37-latka i 63-latka. Policjanci przeszukali ich miejsca zamieszkania, gdzie znaleźli kilkadziesiąt sztuk broni palnej.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się pistolety, rewolwery, karabiny oraz mnóstwo amunicji.

/ Policja /

Śledczy ustalili, że zatrzymani mężczyźni nie posiadali żadnych wymaganych zezwoleń na posiadanie broni. W niedzielę usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji.

Decyzją prokuratora wobec obu podejrzanych zastosowano dozór policyjny.

Za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.