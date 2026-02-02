Dwóch mieszkańców Gniezna stanie przed sądem po tym, jak policja odkryła u nich prawdziwy arsenał broni palnej i amunicji. Na trop nielegalnego magazynu funkcjonariusze wpadli przypadkiem, podczas interwencji po pożarze na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
Do niecodziennego odkrycia doszło na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w wielkopolskim Gnieźnie.
Policjanci zostali wezwani na miejsce pożaru, gdzie podczas interwencji natknęli się na pistolet. To znalezisko zapoczątkowało szeroko zakrojone działania śledczych.
W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali dwóch mieszkańców Gniezna - 37-latka i 63-latka. Policjanci przeszukali ich miejsca zamieszkania, gdzie znaleźli kilkadziesiąt sztuk broni palnej.
Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się pistolety, rewolwery, karabiny oraz mnóstwo amunicji.
Śledczy ustalili, że zatrzymani mężczyźni nie posiadali żadnych wymaganych zezwoleń na posiadanie broni. W niedzielę usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji.
Decyzją prokuratora wobec obu podejrzanych zastosowano dozór policyjny.
Za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.