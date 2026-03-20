Policjantom z Dolnego Śląska udało się zapobiec masowej bójce pseudokibiców. Funkcjonariusze wylegitymowali 83 osoby, które przygotowywały się do starcia z kibicami dwóch rywalizujących ze sobą drużyn. Na miejscu zabezpieczono rękawice, ochraniacze i kominiarki.

Policja udaremnia kibolską bijatykę

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, do niebezpiecznego incydentu doszło w lesie w pobliżu Zalewu Mietkowskiego na Dolnym Śląsku.

Policjanci zatrzymali tam 83 pseudokibiców jednego z wrocławskich klubów piłkarskich, którzy mieli napaść na fanów drużyn z Wałbrzycha i Świdnicy.

Według ustaleń funkcjonariuszy, w bójce miało wziąć udział nawet 200 osób.

Policjant na rowerze zauważył kiboli

Całą akcję zapoczątkował policjant, który po służbie jeździł rowerem po lesie.

Zauważył on dużą grupę młodych mężczyzn w sportowych strojach, którzy "rozgrzewali się" w nietypowym miejscu.

Funkcjonariusz natychmiast wezwał posiłki. Po przyjeździe radiowozów część osób próbowała uciec, jednak policji udało się wylegitymować większość uczestników.

Kuriozalne tłumaczenia

Podczas przeszukań policjanci znaleźli rękawice, ochraniacze na zęby, kominiarki oraz odzież z klubowym logo.

Zatrzymani przyjechali na miejsce aż 18 samochodami.

Zapytani o powód obecności w lesie, tłumaczyli się w zaskakujący sposób. Twierdzili, że wybrali się na grzyby, na ryby albo pomorsować.

Mundurowi ustalili, że w tym samym czasie w pobliżu mieli przejeżdżać na mecz kibice konkurencyjnych drużyn piłkarskich.

Dzięki szybkiej interwencji policji udało się zapobiec niebezpiecznej konfrontacji, która mogła zakończyć się poważnymi obrażeniami lub tragedią.

Sprawę badają teraz odpowiednie służby.