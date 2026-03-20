Unikanie podróży lotniczych, praca z domu czy wolniejsza o co najmniej 10 km/h jazda samochodem - to zalecenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej w obliczu tego, co powoduje przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie. Działania, które rekomenduje agencja, mają na celu łagodzenie presji rosnących cen ropy naftowej. "Mamy do czynienia z największym kryzysem naftowym w historii" - tak pokłosie konfliktu USA-Izrael-Iran określił w Radiu RMF24 wiceminister energii Wojciech Wrochna.

W piątek diesel osiągnął już cenę 8,34 zł, za to za litr beznzyny 95 zapłacimy dziś ok. 7,26 zł.

"Pracujcie z domów, jadąc autem zwolnijcie o 10 km/h, unikajcie podróży lotniczych"

Międzynarodowa Agencja Energetyczna została założona w 1974 roku po kryzysie naftowym. Zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym, analizą rynków ropy i gazu, wspieraniem czystej energii oraz prognozami energetycznymi. W piątek instytucja przedstawiła propozycje mające na celu złagodzenie presji rosnących cen ropy naftowej. "Są wśród nich: praca z domu, unikanie podróży lotniczych i wolniejsza o co najmniej 10 km/h jazda samochodem" - poinformowała agencja Reutera.

Rekomendacje skierowane są do rządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i mają na celu złagodzenie skutków obecnego gwałtownego wzrostu cen paliw dla konsumentów - podkreślono.

Wzrost cen paliw jest pokłosiem eskalującej wojny na Bliskim Wschodzie. W ramach operacji "Epicka Furia" od 28 lutego USA i Izrael bombardują Iran , a ten odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i cele cywilne. Iran zablokował też w reakcji na ataki cieśninę Ormuz, kluczowy dla handlu ropą szlak, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen surowca na rynkach światowych. Wołodymyr Zełenski odniósł się do tego, co wysiłek militarny Stanów Zjednoczonych oznacza dla Ukrainy, od której kupuje - w ramach zakupów finansowanych przez europejskich sojuszników - oraz otrzymuje w ramach pomocy broń do odpierania rosyjskich ataków.



"Polska w ramach Międzynarodowej Agencji Energetycznej zobowiązała się do uwolnienia rezerw"

Jeden z słuchaczy RMF FM poinformował nas, że dziś we Wrocławiu na Dolnym Śląsku - na stacjach węgierskiego koncernu paliwowego - za diesel zapłacimy aż 8,34 zł. Litr benzyny 95 na Orlenie waha się dzisiaj z kolei od 6,89 zł w miejscowości Piątek w Łódzkiem do aż 7,26 zł w Wodzisławiu w Świętokrzyskiem.