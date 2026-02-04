Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie uzyskał zgodę na rozpoczęcie modernizacji blisko 4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 894, łączącego Polańczyk z Wołkowyją. To fragment tzw. małej pętli bieszczadzkiej, kluczowej trasy dla ruchu turystycznego w regionie. Koszt inwestycji przekroczy 53,2 mln zł, z czego 30 mln zł pochodzi z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Wkrótce rozpocznie się remont odcinka tzw. małej pętli bieszczadzkiej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jest zgoda na remont 4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 894 między Polańczykiem a Wołkowyją, będącego częścią małej pętli bieszczadzkiej.

Inwestycja o wartości ponad 53 mln zł obejmuje m.in. poszerzenie jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych i nowych mostów.

Prace będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności trasy, jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozwala wykonawcy na rozpoczęcie prac przygotowawczych.

Modernizację wykona firma Budimex w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Jak podkreśla rzeczniczka PZDW Joanna Szarata, roboty będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności trasy, jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami - wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Remontowany odcinek jest technicznie wymagający - pełen serpentyn, a jego nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Głównym celem inwestycji jest poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa w trudnym, górskim terenie - podkreśla dyrektor PZDW Piotr Miąso.

Co się zmieni po remoncie?

Projekt zakłada m.in. poszerzenie jezdni z 5 do 7 metrów, budowę chodników i ścieżek rowerowych na całej długości odcinka, powstanie dwóch nowych mostów, zatok autobusowych oraz systemu odwodnienia.

Droga wojewódzka nr 894 jest częścią tzw. małej pętli bieszczadzkiej, łączy drogę krajową nr 84 w Lesku z drogą wojewódzką nr 896 w miejscowości Czarna Górna. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu natężenie ruchu na trasie Polańczyk - Wołkowyja wynosi około 3500 pojazdów na dobę i wskazuje stałą tendencję wzrostową.



To nie koniec inwestycji drogowych w Bieszczadach. PZDW oczekuje już na kolejne decyzje dotyczące m.in. odcinka Uherce Mineralne - Orelec oraz budowy obwodnicy Leska.