Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Zalewski. Wiceministra obrony narodowej zapytamy m.in. o to, ile zyskają polskie firmy zbrojeniowe na dofinansowaniu z unijnych pożyczek. ​Na co zostaną wydane pieniądze z programu SAFE?

W siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie zatrzymany został wieloletni pracownik resortu podejrzewany o współpracę z rosyjskim wywiadem. Czy polskie instytucje są odpowiednio zabezpieczone przed wrogimi służbami? Co wiemy na temat domniemanego szpiega? Jak poprawić bezpieczeństwo w najważniejszych urzędach państwowych?

W poniedziałek rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, w ramach której Wojsko Polskie oceni zdolność wzywanych do pełnienia służby wojskowej. Do końca kwietnia kwalifikacja ma objąć 235 tys. osób. Czy niezbędne jest przywrócenie powszechnego poboru do armii?

