Papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Zadarkę nowym ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej – poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. Dotychczas pełnił on funkcję administratora tej diecezji. Ingres zaplanowano na 28 lutego.

Bp Krzysztof Zadarko / Piotr Molecki / East News

Papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Zadarkę nowym biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Ingres biskupa Zadarki zaplanowano na 28 lutego.

W Episkopacie Polski przewodniczy Radzie ds. Migrantów i Uchodźców oraz jest delegatem ds. Imigracji.

Biskup Krzysztof Zadarko ma 65 lat. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 roku w katedrze koszalińskiej.

Biskup od migrantów i uchodźców

Jego zawołaniem biskupim są słowa: "Amen Bogu na chwałę". W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Migrantów i Uchodźców i delegata KEP ds. Imigracji. Jest też członkiem Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W swoich wypowiedziach wielokrotnie zabierał głos w kwestii stosunku do migrantów i uchodźców. Zwracał uwagę na różnicę pomiędzy uchodźcą a migrantem, przypominając, że kwestie te reguluje konwencja genewska i ustawa o cudzoziemcach.

Kiedy w lipcu 2025 r. podczas Apelu Jasnogórskiego bp senior Jan Długosz zawierzył Matce Bożej wolontariuszy z Ruchu Obrony Granic, bp Zadarko powiedział PAP, że wypowiedzi bpa Długosza nie można traktować jako stanowiska Kościoła w Polsce. Jego zdaniem inicjatywy społeczne związane z ochroną granicy są oznaką "kryzysu państwa i jego służb".

Przypomniał nauczanie kolejnych papieży, że stosunek do uchodźców i migrantów powinien wyrażać się czterema postawami: "przyjąć, ochronić, promować i integrować". Jednocześnie zastrzegł, że chrześcijańska gościnność nie oznacza przyjmowania wszystkich, lecz jedynie tych, którzy spełniają bardzo konkretne warunki.

Bp Zadarko wielokrotnie ostrzegał, że jeśli polityka migracyjna państwa kończy się na liberalizowaniu rynku pracy i polityki wizowej, a zaniedbuje zainteresowanie się ludźmi, czyli tym gdzie i jak mieszkają, jak pielęgnują swoją kulturę, jak wygląda ich religia, to ludzie sami zaczną się organizować.

"Nie ma granic miłosierdzia"

We wrześniu 2024 r. w rozmowie z PAP bp Zadarko zaapelował o budowanie mostów z przybywającymi do Polski migrantami. Przypomniał, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego "nie ma granic dla miłosierdzia wobec człowieka potrzebującego".

Oczywiście mamy świadomość, że wszystkim w jednym momencie nie da się pomóc, ponieważ jest to fizycznie nierealne. Kościół katolicki zachęca jednak do solidarności z tymi, którzy są w katastrofalnej sytuacji i do uszanowania ich godności - powiedział biskup.

Jednocześnie wskazał na konieczność prowadzenia roztropnej polityki migracyjnej przez państwo.

Za to, ile ludzi przyjąć i kogo, na jakich warunkach oraz w jaki sposób - odpowiada państwo, bo w grę wchodzą przepisy międzynarodowe, bezpieczeństwo społeczeństwa oraz ochrona granic - powiedział biskup. Dodał, że "państwo musi także określić warunki niewpuszczania obcych lub ich deportacji, gdy okażą się niebezpieczni".

Kapłan, wykładowca, biskup

Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 roku w Słupsku. W latach 1982-1986 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie oraz filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.

25 maja 1986 roku przyjął w Słupsku święcenia kapłańskie. W latach 1986-1987 i 1990-1991 był wikariuszem w parafii katedralnej w Koszalinie i nauczycielem religii w Liceum Plastycznym. W latach 1987-1990 odbywał studia z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1990-2007 był wykładowcą homiletyki i zastosowania mass mediów w duszpasterstwie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Od 1991 do 1994 r. pełnił tam również funkcję prefekta. Był dyrektorem koszalińskiej diecezjalnej rozgłośni radiowej (1992-1994), dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego (1995-2007) i rzecznikiem prasowym kurii biskupiej (2005-2007).

W 2008 roku ks. Zadarko obronił doktorat z homiletyki na UKSW w Warszawie. W latach 2007-2009 pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Od 2009 roku ponownie był wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

16 lutego 2009 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Zadarkę biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cavaillon (obecnie na terenie Francji). 25 kwietnia 2009 roku przyjął święcenia biskupie w katedrze koszalińskiej. Głównym konsekratorem był bp Edward Dajczak.

5 maja 2025 r. Kolegium Konsultorów wybrało biskupa Zadarkę na administratora diecezji na czas wakatu biskupiego. Stało się to po tym, jak 19 marca 2025 r. papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa diecezjalnego Zbigniewa Zielińskiego arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jego ingres do archikatedry poznańskiej odbył się 1 maja 2025 r.

