Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 4 proc. Decyzja ta ma istotne znaczenie dla kredytobiorców.

/ RMF FM

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na lutowym posiedzeniu.

Główna stopa procentowa NBP pozostaje na poziomie 4 proc.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas środowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu wszystkich stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi nadal 4 proc. w skali rocznej. Nie zmieniły się także pozostałe stopy: lombardowa (4,5 proc.), depozytowa (3,5 proc.), redyskontowa weksli (4,05 proc.) oraz dyskontowa weksli (4,1 proc.).

Decyzja po serii obniżek

W minionym roku Rada Polityki Pieniężnej aż sześciokrotnie obniżała stopy procentowe, łącznie o 1,75 punktu procentowego. Ostatnia taka decyzja zapadła w grudniu 2025 roku, kiedy to stopa referencyjna została obniżona o 0,25 punktu procentowego do obecnego poziomu 4 proc.

/ Michał Czernek / PAP

/ Michał Czernek / PAP

Co oznacza decyzja RPP?

Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oznacza stabilizację rat kredytów hipotecznych oraz innych zobowiązań opartych o zmienne oprocentowanie. Decyzja ta może być także sygnałem, że Rada Polityki Pieniężnej ocenia sytuację gospodarczą jako stabilną i nie widzi obecnie potrzeby dalszego luzowania polityki pieniężnej.