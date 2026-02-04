Rosyjski ostrzał kasetowy na rynek w Drużkiwce w obwodzie donieckim doprowadził do śmierci siedmiu osób i ranił co najmniej osiem kolejnych. W wyniku ataku uszkodzone zostały także budynki mieszkalne i przemysłowe. Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu tragedii.

Ostrzał Drużkiwki amunicją kasetową - są zabici i ranni - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Według informacji przekazanych przez szefa Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Wadyma Filaszina, rosyjskie wojska przeprowadziły ostrzał kasetowy na rynek w Drużkiwce w środę rano. W momencie ataku na terenie targowiska przebywało wielu mieszkańców.

W wyniku ostrzału zginęło siedem osób, a osiem zostało rannych.

Oprócz ataku w rejonie rynku, rosyjskie siły zrzuciły na Drużkiwkę dwie bomby lotnicze, które uszkodziły strefę przemysłową, trzy bloki mieszkalne oraz trzy domy prywatne. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i usuwają skutki ataku. Władze apelują do mieszkańców o ewakuację do bezpieczniejszych regionów.

Jak podkreślił Wadym Filaszin, liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu pracują wszystkie odpowiednie służby, które prowadzą akcję ratunkową i zabezpieczają teren.

Drużkiwka położona jest w kontrolowanym przez Ukrainę rejonie frontowym obwodu donieckiego na wschodzie kraju. Moskwa od początku pełnoskalowej inwazji zaprzecza oskarżeniom o atakowanie cywilów.

Czym jest amunicja kasetowa?

Amunicja kasetowa to rodzaj uzbrojenia, w którym pojedynczy pocisk (np. bomba lotnicza, pocisk artyleryjski lub rakieta) zawiera w swoim wnętrzu wiele mniejszych ładunków wybuchowych, tzw. subamunicji. Po wystrzeleniu i osiągnięciu określonej wysokości lub punktu na trasie lotu, amunicja kasetowa rozprzestrzenia subamunicję nad celem, rażąc rozległy obszar.

Stosowanie amunicji kasetowej budzi kontrowersje ze względu na wysokie ryzyko ofiar wśród ludności cywilnej. Niewybuchy subamunicji mogą stanowić zagrożenie jeszcze długo po zakończeniu działań wojennych.



