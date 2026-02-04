Zatrzymany wczoraj pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu - poinformowała prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do sądu skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Siedziba MON przy ul. Klonowej w Warszawie. / Paweł Supernak / PAP

O zatrzymaniu swojego wieloletniego pracownika Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek rano.

Prokurator Alicja Szelągowska przekazała, że mężczyzna usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który - jak mówiła - dotyczy "szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu". Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.

W środę podejrzany składał wyjaśnienia. Został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie - podkreśliła prok. Szelągowska. Wniosek ten trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.