Niemiecka 45. brygada pancerna Bundeswehry "Litwa" wkrótce powiększy swoje siły z 500 do 1800 żołnierzy i przejmie dowodzenie nad międzynarodowym batalionem NATO stacjonującym w tym kraju. Do 2027 roku jednostka ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną i liczyć aż 4800 żołnierzy. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu i odstraszania potencjalnych zagrożeń ze strony Rosji.

Niemiecka brygada pancerna "Litwa" została utworzona w 2025 roku jako odpowiedź na rosnące napięcia w regionie i potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Obecnie liczy 500 żołnierzy, jednak w najbliższym czasie ich liczba wzrośnie do 1800. Docelowo, do 2027 roku, brygada ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną i liczyć aż 4800 żołnierzy.

Nowe lokalizacje i struktura

Żołnierze brygady będą stacjonować w nowych lokalizacjach: w Rudnikach, niedaleko granicy z Białorusią i Wilna, oraz w Rukłem, w pobliżu Kowna. To strategiczne miejsca, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Trzon batalionowej grupy bojowej będą stanowić dwa niemieckie bataliony: grenadierów pancernych z Bawarii oraz pancerny z Nadrenii Północnej-Westfalii, a także dotychczasowa międzynarodowa grupa bojowa.

W środę brygada przejmie dowodzenie nad międzynarodową batalionową grupą bojową NATO, która od prawie dekady funkcjonuje na Litwie. Dotychczas formacja ta była pod niemieckim dowództwem, ale nie była podporządkowana brygadzie. W skład batalionu wchodzą żołnierze z kilku państw NATO, m.in. z Holandii, Norwegii i Luksemburga.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

45. brygada pancerna Bundeswehry "Litwa" jest kluczowym elementem wzmocnionej obecności NATO w regionie. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz odstraszanie Rosji poprzez stałą obecność wojskową. Jednostka ma być w pełni samodzielna i zdolna do natychmiastowego działania na miejscu, bez konieczności przerzutu sił z Niemiec w razie eskalacji zagrożenia.