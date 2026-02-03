Rzeszów przygotowuje się do wielkich zmian na dwóch najbardziej obciążonych ruchem rondach w mieście. Władze zapowiadają budowę dodatkowych pasów i bypassów, które mają usprawnić komunikację i zmniejszyć korki. Sprawdź, jakie rozwiązania zostaną wprowadzone na rondach Pobitno i Kuronia.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Przebudowa ronda Pobitno

Rondo Pobitno to jedno z najbardziej newralgicznych miejsc na mapie komunikacyjnej Rzeszowa. W związku z dużym natężeniem ruchu, miasto zdecydowało się na jego przebudowę.

Planowane są tam dodatkowe, alternatywne pasy ruchu, tzw. bypassy, które pozwolą kierowcom ominąć centralną część ronda bez konieczności wjazdu na nie.

Prace zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji przygotowanej już kilka lat temu. Przetarg na wybór firmy, która podzieli dokumentację na dwa etapy, został już rozstrzygnięty.

Pierwszy etap obejmie właśnie przebudowę ronda Pobitno oraz budowę nowych pasów. Wykonawca będzie miał osiem miesięcy od podpisania umowy na przygotowanie inwestycji do realizacji.

Zmiany także na rondzie Kuronia

Podobne rozwiązania zostaną wprowadzone na rondzie Kuronia, które również należy do najbardziej obciążonych ruchem w Rzeszowie.

Tam zaplanowano budowę dwóch bypassów. Jeden dla jadących od strony ronda Pobitno w kierunku drogi ekspresowej S19 i autostrady A4, drugi dla jadących łącznikiem od strony autostrady i skręcających w ul. Rzecha.

Nowy prawoskręt z ul. Ciepłowniczej

Kolejnym elementem, który ma poprawić płynność ruchu w tej części miasta, będzie budowa prawoskrętu z ul. Ciepłowniczej w ul. Rzecha.

Przetarg na wybór firmy, która opracuje dokumentację przebudowy ronda Kuronia oraz budowy prawoskrętu, jest już przygotowywany.

