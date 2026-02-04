Jedna osoba zginęła w pożarze domu w Markowej w powiecie łańcuckim na Podkarpaciu. To kobieta w wieku ok. 70 lat.
Strażacy dostali informację o pożarze ok. godz. 8:30. Na miejsce pojechało 6 zastępów z powiatu łańcuckiego.
Ogniem objęty był cały jednorodzinny, drewniany dom. Z budynku ewakuowano nieprzytomną kobietę. Nie udało się uratować jej życia - przekazał st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Ofiara pożaru miała ok. 70 lat. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.
Betleja przekazał, że od początku roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do 322 pożarów. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych.
Apelujemy o montowanie czujek dymu. To urządzenie, które wykryje pożar już w początkowej fazie. Może uratować życie nasze i naszych bliskich - tłumaczył rzecznik podkarpackich strażaków.
