Samotnie mieszkający 93-latek z Izbicy Kujawskiej w powiecie włocławskim otrzymał nieoczekiwaną pomoc od miejscowych policjantów. Funkcjonariusze, którzy przyjechali sprawdzić, czy senior po powrocie ze szpitala nie potrzebuje wsparcia, zastali go w wychłodzonym domu. Ich szybka reakcja nie tylko zapewniła mężczyźnie ciepło, ale i zaowocowała niezwykłym podziękowaniem. Sprawdź, co zrobił mężczyzna i zobacz wyjątkowe nagranie.

/ Policja /

Policjanci z Izbicy Kujawskiej (woj. kujawsko-pomorskie) patrolując okolice i kontrolując miejsca zamieszkania osób narażonych na wychłodzenie, otrzymali zgłoszenie dotyczące samotnego seniora. Mężczyzna, który niedawno opuścił szpital, wrócił do domu, gdzie panowały bardzo niskie temperatury.

Na miejscu natychmiast pojawiło się dwóch policjantów z patrolu oraz dzielnicowy.

Po wejściu do domu okazało się, że w środku jest bardzo zimno, a 93-latek nie ma siły, by samodzielnie przynieść drewno i rozpalić w piecu. Funkcjonariusze nie zwlekali – przynieśli zapas opału i rozpalili ogień, dzięki czemu już po chwili w domu zrobiło się ciepło.



Wyjątkowe podziękowanie od seniora

Za okazaną pomoc 93-latek postanowił odwdzięczyć się policjantom w nietypowy sposób.

Mężczyzna zagrał dla nich na skrzypcach oraz harmonijce, wywołując wzruszenie i uśmiech na twarzach funkcjonariuszy.

Policjanci przypominają, jak ważne jest reagowanie na sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, zwłaszcza w okresie zimowym. „Każde zgłoszenie ma znaczenie i może pomóc zapobiec nieszczęściu” – podkreślają funkcjonariusze.

Seniorowi życzą dużo zdrowia i dziękują za wzruszający recital.