Nietypowa wyprzedaż ruszyła w Poznaniu. Agencja Mienia Wojskowego otwiera magazyny i sprzedaje sprzęty, które przez lata służyły wojsku. Na liście m.in. honkery, autobusy, samochód sanitarny, a nawet dźwig "Żuraw". Zainteresowani? Przeczytajcie, co można upolować i jak wziąć udział w przetargu!

Agencja Mienia Wojskowego w Poznaniu sprzedaje honkery, autobusy, dźwig „Żuraw” i inne sprzęty / Shutterstock

Agencja Mienia Wojskowego w Poznaniu zorganizowała wyprzedaż sprzętu, który do tej pory służył żołnierzom, ratownikom i mechanikom. Na liście znajdują się prawdziwe perełki: honkery, autobusy, samochód sanitarny, dźwig "Żuraw", a także wyposażenie warsztatów, gabinetów medycznych czy siłowni.

Jak zdradza Przemysław Majchrzak, Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu, lista przedmiotów jest naprawdę imponująca. Wszystko jest do nabycia albo indywidualnie, albo w pakiecie - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Piłatem-Kubiakiem.

Skąd takie zainteresowanie wojskowym sprzętem? Jak się okazuje, lista potencjalnych nabywców jest bardzo szeroka. Przemysław Majchrzak wyjaśnia:

Cytat To są i pasjonaci militariów, kolekcjonerzy, przedsiębiorcy, ale także i rolnicy. Ponieważ nasza oferta także obejmuje sprzedaż pewnych maszyn, urządzeń, sprzętu rolniczego. Także hobbyści, tak zwane złote rączki, które mogą nabyć określone akcesoria do swoich warsztatów przydomowych czy garaży

W praktyce każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla jednych to okazja do zdobycia unikatowego pojazdu czy narzędzi, dla innych - szansa na rozwinięcie własnej firmy lub po prostu spełnienie marzeń z dzieciństwa.

Pojazdy - największy hit wyprzedaży

Nie ma wątpliwości - to pojazdy cieszą się największym powodzeniem. Wielu marzy o własnym honkerze, który przez lata był ikoną polskiej armii.

Wśród pojazdów mamy pojazdy terenowe typu Honker, ale także, co ważne, np. pojazdy specjalistyczne, takie jak chociażby karetki pogotowia. Inne to są np. autokary w dobrym stosunkowo stanie, wśród nich jest Autosan w bardzo dobrym stanie technicznym. Mamy podzespoły już do unikatowych marek typu Daewoo czy Jelcz Star - wymienia Przemysław Majchrzak.

Jak kupić wojskowy sprzęt? Instrukcja krok po kroku

Procedura zakupu nie jest skomplikowana, ale wymaga przestrzegania kilku ważnych zasad. Przede wszystkim trzeba wpłacić wadium i złożyć ofertę w odpowiednim terminie, korzystając z wzorów dostępnych na stronie internetowej AMW lub w biurze podawczym. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ogłoszeniu.